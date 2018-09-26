Üç Metre Boyunda ve 800 Kilo Ağırlığındaki Antik Kuş

Yeni bir araştırmayla, üç metre boyunda ve 800 kilo ağırlığında olan nesli tükenmiş bir kuş türü keşfedildi.

Var olmuş en büyük kuşun hangisi olduğuna dair tartışmalar uzun zamandır sürüyordu. Bilim insanları, şimdiye kadar var olmuş en büyük ve şu anda soyu tükenmiş olan “fil kuşları”nın Madagaskar’da yaşadıklarını ve bu uzun boyunlu, uçamayan dev yaratıkların yaklaşık 400 kg ağırlığında olduklarını, yumurtalarının da yaklaşık 1.4 kg olduğunu biliyorlardı.

Royal Society Open Science’ta Salı günü yayınlanan bir araştırma, bu alandaki yeni şampiyonu gözler önüne serdi. Bahsi geçen hayvanın adı Vorombe Titan; ve gerçekten de devasa bir yaratık. Yaklaşık 800 kilogram ağırlığında olan ve boyu üç metreye ulaşan Vorombe Titan, araştırmacıların var olduklarına inanmadıkları bir kuş ailesine mensup.

London Zooloji Enstitüsü Zooloji Topluluğu araştırmacısı ve araştırmanın baş yazarı olan James Hansford, bu keşif hakkında “Gerçekten sürpriz oldu. En büyük kuşun Aepyornis maximus olduğunu ve titan kuşlarının, aynı türün yalnızca daha büyük cinsleri olduğunu düşünüyordum” dedi.

Hansford, açıklamalarının devamında “Titan kuşlarının ayrı bir morfolojik küme olduklarını fark ettiğimiz an oldukça sıradışı bir andı. Matematiksel olarak ayrılan kümelerin özelliklerine daha yakından baktığımızda, fark edebildiğimiz diğer üç taksondan (Aepyornis maximus, Aepyornis hildebrandti ve Mullerornis'in modestus) çok farklı oldukları barizdi” dedi.