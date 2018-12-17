Lazareth, Uçan Motosikleti İçin Tanıtım Videosu Yayınladı

Fransız geliştirici Lazareth, tekerleklerinde bulunan jet türbinleri sayesinde drone gibi havalanma yeteneğine sahip olacak motosikleti için bir tanıtım videosu yayınladı.

Fransız özelleştirilmiş araç tasarımcısı Ludovic Lazareth, ‘LMV 496’ olarak adlandırılan yeni motosikleti için bir tanıtım videosu yayınladı. Şirkete ait dört tekerlekli ve 470 beygirlik bir Maserati V8 motora sahip olan LM-847 motorunu baz alan motosikletin en büyük özelliği ise ‘La Moto Volante’ yani uçan motosiklet adında özel bir moda sahip olması.

LMV 496’da bulunan dört teker, La Moto Volante moduna geçilmesi halinde yanlara doğru katlanıyor. Tekerleklerde bulunan NASA/Skunk Works X-56A deneysel hava araçları için Alman Jetcat şirketi tarafından geliştirilen jet türbinleri, LMV 496’ya itiş gücü sağlıyor ve böylece araç bir drone gibi havalanabiliyor.

Dürüst olmak gerekirse tanıtım videosu izleyenlere motosikletin uçuşu ve çalışma prensibi hakkında çok fazla bilgi paylaşmıyor. Bununla birlikte Ludovic Lazareth’in standart bir motosiklet tekerine aracın fren sistemini ve diğer özelliklerini bozmadan bir jet türbini yerleştirmiş olması gerçek bir mühendislik başarısı.

Tanıtım videosunda aracın uçtuğunu görmediğimizden Lazareth’in gerçekten uçan bir motosiklet mi geliştirdiğini yoksa LMV 496’yı konsept bir ürün olarak mı düşündüğü bilinmiyor. Ancak videonun sonunda görüldüğü üzere bu özel aracın lansmanı, 31 Ocak tarihinde gerçekleşecek.