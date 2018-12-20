Yurtdışı Uçak Biletlerine Yeni Dönemde Zam Geliyor

DHMİ cephesinden gelen açıklamaya göre müdürlük tarafından işletilen havalimanlarından dış hat uçuşu gerçekleştiren yolcuların, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yolcu başına 1-3 euro arasında değişen fiyatlarla güvenlik ücreti ödemesi gerekecek.
Yolcu, güvenlik ücretini havayolu taşıyıcıları tarafından DHMİ'ye ödeyecek. Çok büyük bir sürpriz olmazsa, bu ek ücretler havayolu firmalarının bilet fiyatlarına yansıtılarak tahsil edilecek.
3 Euro Ödenecek Havalimanları
- Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon
1 Euro Ödenecek Havalimanları
- Adıyaman, Ağrı, Amasya Merzifon, Balıkesir Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa GAP, Şırnak, Tekirdağ Çorlu, Tokat, Uşak, Van.
İLGİLİ HABER