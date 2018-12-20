Yurtdışı Uçak Biletlerine Yeni Dönemde Zam Geliyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), yeni dönemde dış hatlar yolcularından güvenlik ücreti alacak.

DHMİ cephesinden gelen açıklamaya göre müdürlük tarafından işletilen havalimanlarından dış hat uçuşu gerçekleştiren yolcuların, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yolcu başına 1-3 euro arasında değişen fiyatlarla güvenlik ücreti ödemesi gerekecek.

Yolcu, güvenlik ücretini havayolu taşıyıcıları tarafından DHMİ'ye ödeyecek. Çok büyük bir sürpriz olmazsa, bu ek ücretler havayolu firmalarının bilet fiyatlarına yansıtılarak tahsil edilecek.

3 Euro Ödenecek Havalimanları

Adana, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Kayseri ve Trabzon

1 Euro Ödenecek Havalimanları