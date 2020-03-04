Brüksel Havayolları, Bedavacı Hacker'a Dava Açtı

Brüksel Havayolları, sistemindeki bir açığı kullanarak kendisine ve arkadaşlarına ücretsiz business class uçak biletleri alan hacker'a dava açtı. Hacker, binlerce euroluk tazminatla karşı karşıya kaldı.

Brüksel Havayolları, kendisiyle birlikte iki arkadaşına New York uçuşu için business class biletlerini ücretsiz olarak alan bir hacker ile mahkemelik oldu. Havayolu şirketi, bilet fiyatının yanı sıra havalimanı vergileri ve diğer masraflar için 20.000 euroya kadar tazminat talep ediyor.

Savcı Karel Berteloot, "Adam sadece çalışanların kullanımına yönelik özel bir uygulama aracılığıyla biletleri satın aldı. Ardından biletleri iptal etti ve geri ödeme aldı ancak daha sonra kullanabilmek için biletin URL'si üzerinde oynadı. Ayrıca, New York'a uçuş için 6.000 euro değerinde, üç business class bilet ayarlamayı başardı. Yeteneklerini yasal olarak daha iyi kullanabilirdi" dedi.

25 yaşındaki hacker, pazartesi günü mahkemeye çıktı ancak bu, Hacker'ın 'bedavacılık' suçundan dolayı görülen ilk duruşması değildi. Hacker'ın daha önce Lufthansa, Thalys, Mobistar ve Proximus gibi seyahat ve telekom şirketlerinin sistemlerine girdiği bildirildi.

Hacker'ın avukatı, müvekkilinin Brüksel Havayolları'na sistemin açıklarını söylemesi karşılığında cezada indirim yapılmasını talep etti. Kararın 30 Mart tarihinde verilmesi bekleniyor.