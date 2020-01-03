Bir adam, şans getireceği düşüncesiyle bineceği uçağın motoruna bozuk para attı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu hareket, yüzlerce yolcunun hayatının tehlikeye atılması anlamına geliyordu. Adamın bu hareketi için aldığı ceza nihayet belli oldu.

Geçen yıl şubat ayında Anqing Tiancuşan Havaalanı'ndan bindiği uçakla yolculuk etmeyi planlayan 28 yaşındaki Lu Çao, ilk kez uçağa bindiği için şans getireceğini düşündüğü bozuk paraları uçağın motoruna fırlattı. Ancak yaptığı bu hareket ona biraz pahalıya patladı.

Görevlilerin uçağın motorlarından birinin bulunduğu yerin yakınında iki adet bozuk 1 yuan görmesi üzerine sefer iptal edildi. Uçağın yere indirilmesinin ardından, yolcular indirilerek güvenlik kontrolü yapıldı ve mağduriyet yaşanmaması için yedek uçuş ayarlandı.

Suçunu itiraf eden Lu, polis tarafından 10 gün boyunca gözaltında tutuldu. Ardından geçen temmuz ayında 'kamu düzenini bozmak' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Lu'nun, Lucky Air şirketine 17 bin 200 dolar (yaklaşık 100.000 TL) tazminat ödemesine karar verildi. Lucky Air, mahkemede olayın 17.600 dolardan fazlaya mal olduğunu belirtirken Lu, havayolunun yolcuları uçaklara para atmamaları konusunda uyarması gerektiğini savundu.

Uçağa para atmaya çalışan tek batıl inançlı yolcu Lu değil. 2017 yılında yine Çin'de yaşlı bir yolcu, iyi şans getirmesi için motora para atarak uçuşun ertelenmesine neden olmuştu. 80 yaşındaki kadın polise verdiği ifadede, güvenlik için dua edip madeni para atmaya başladığını söylemişti.