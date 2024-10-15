Soğuklar gelince şişme montları giyen sadece biz miyiz sanıyorsunuz? Sosyal medyada denk geldiniz mi bilmiyoruz ama şişme mont gibi örtü takılı bazı uçaklar, mizah ağına takıldı ve biz de bu montların ne işe yaradığına bakalım dedik.

Şişme ceket gibi işlev gören bu şişirilebilir örtüler özellikle soğuk havalarda uçakları koruyor.

Evet “Isıtıyor.” demek yalan olmaz ama tabii ki bu örtülerin başka avantajları da var.

Uçaklar için âdeta kışlık bir mont görevi görüyorlar.

Özellikle Alaska gibi çetin hava şartlarına uyum sağlamak sadece insanlar değil uçaklar için de geçerli. Videoda görmüş olduğunuz gibi uçağa geçirilen bu örtüler; kar, yağmur ve dolu gibi çeşitli hava koşullarına karşı uçakları koruyor.

Suya dayanıklı ve korozyonu önleyen bu örtüler sayesinde ayrıca uçaklar, dolunun verebileceği eziklere karşı da koruma sağlıyor.

Buzlanma riskinin yüksek olduğu kış aylarında ya da uçakların uzun süreli soğuk depolarda bekletilmesinde de bu teknolojiden faydalanıyorlar.

Uzun süreli de düşünmek lazım.

Şişme montların yanı sıra birçok uçak için doğrudan örtüler de kullanılıyor. Bunlar da suya dayanıklı olup kışın koruma sağlarken yazın özellikle bekleyen uçaklara UV ışınlarına karşı da koruma sağlıyor. Bu sayede boya solması, çatlaması ve soyulmalar olmuyor.

Bunun yanı sıra tabii ki uçakların bu şekilde korunması bakım maliyetlerini de azaltıyor. Sık temizlik ve bakım ihtiyacı aza indiriliyor ve olası hasarlardan koruduğu için öne geçilmiş olunuyor.

Koskoca uçağa nasıl takıldığı aklınıza gelebilir ancak bu örtüler uçaklara özel tasarlanıyor ve herhangi bir sapma olmadan kolayca örtülerek zamandan da tasarruf sağlanıyor.

Daha önce bu örtüleri yakından göreniniz var mı?

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