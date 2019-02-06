Uçak Yolcusu, Motorun Havada Alev Aldığı Anları Çekti

Seyir halindeyken motorlarından birisine kuş giren bir uçak, havada gerilim dolu anlara neden oldu. Alev alan motor, bir yolcu tarafından görüntülendi.

Kuşların uçaklar için tehlikeli olabilecekleri bilinen bir gerçek. Uçaklara çarpan ve motora kaçan kuşların uçaklar için ne kadar büyük tehlike oluşturabileceği bu videoda net olarak gözüküyor.

31 Ocak’ta Panama City’den kalkan bir uçağın motoru, motora kaçan bir kuş nedeniyle ateş aldı. Tocumen Uluslararası Havaalanı’na dönen uçağın yolcuları zarar görmedi. Havada yaşanan gerilimi kamerasına kaydeden yolcu Cesar Luciano, “Bu kadar çok şey bu kadar kısa sürede hiç aklımdan geçmemişti. Böyle şeylerin sadece filmlerde olduğunu sanardım.” dedi.

Yerel yetkililerden gelen haberlere göre, Copa Airlines uçuşunda yaşanan sorunun sebebi motora kaçan bir kuş. Havayolu şirketinden bir sözcü, ulusal kanallardan birine yaptığı açıklamada pilotun güvenlik önlemlerini uyguladığını ve sorunsuz bir iniş yaptığını söyledi.

Haberin videosuna buradan ulaşabilirsiniz.