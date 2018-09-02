Uçaklarla ilgili bilinmeyen birçok şeyi haberlerimizde paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kez konumuz, uçaklarda pencerelerle koltukların aynı sırada olmamasının sebebi.

Uçaklara sadece yolcu olarak binen ve bunun dışında mesleki olarak uçaklarla ilgisi olmayan biriyseniz, 'bu neden böyle?' diye merak ettiğiniz onlarca farklı detay mevcut olsa gerek. Geçmişte bunların bir kısmına değinmiştik. Bugün de pencerelerin, koltukların neden hemen yanına konumlandırılmadığına göz atıyoruz.

Öncelikle hava yolları şirketlerinin, uçakların tamamındaki koltukları istediği gibi konumlandırabildiğini söyleyebiliriz. Yani teknik olarak, bütün koltukların bir pencerenin yanına gelecek şekilde sıralanmasında hiçbir engel yok. Peki, neden bu şekilde dizayn edilmiyorlar? Cevabı çok basit: Daha fazla yolcu alabilmek ve daha fazla para kazanabilmek için.

Uçaklardaki pencerelerin konumlanış şekli standart olarak belirlenmiş durumda. Bu konuda herhangi bir düzenleme zaten yapılamıyor. Ancak havayolu şirketleri, özellikle ekonomi sınıfı için koltukların konumlanmasını alınabilecek maksimum yolcu kıstasına göre konumlandırıyor. İki koltuk arasındaki mesafe, izin verilen en düşük mesafeye çekiliyor ve bu sayede pencerelere denk gelmese de fazladan koltuk koyulabiliyor.