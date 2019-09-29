Günümüzde en çok tercih edilen seyahat çeşitlerinden bir tanesi olan uçaklarda zaman zaman koltuk sorunları yaşanabiliyor. Özellikle üçlü şekilde sıralanan koltukların orta sırasında oturan yolcuların nispeten daha dar oturmak zorunda kalabiliyorlar ve dirseklerini koyacak yer konusunda sıkıntıya düşebiliyorlar.

Bu konuya çözüm arayan bir teknoloji şirketi, S1 olarak adlandırdığı yeni bir uçak koltuğu tasarladı. ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından da onaylanan bu koltuk, 2020’nin sonlarına kadar ismi açıklanmayan bir havayolu şirketine ait 50 uçakta kullanılacak.

1-2 saatlik nispeten daha kısa uçuşlarda kullanılacak olan bu orta koltuk, pencere ve koridor kenarı koltuklara göre daha kısa ve geride olacak. 7 cm daha geniş olan bu S1 orta koltuklarda oturan yolcuların vücudu, sıradan orta koltukta oturanlara göre biraz daha rahat olacak.

Ucuz uçak bileti tüyoları

Havayolu şirketlerini ve seyahat acentalarının fiyatlarını gerçek zamanlı olarak tarayan ve karşılaştırmalı fiyat sonuçlarını ortaya çıkaran Skyscanner, ucuza uçak biletinin alınabileceği zamanlarla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

Skyscanner’ın bulduğu sonuçlara göre en ucuz uçak bileti Ocak ayında bulunabiliyor. Uçak biletinin en ucuza bulunabildiği gün ise pazar. Uçak biletinin daha ucuz olduğu saatler ile ilgili de bilgi paylaşan Skyscanner’a göre ucuz bilet için en uygun saat 05.00. Biletin en pahalı olduğu saat dilimi ise 19.00 ve 22.00 arası.