Uçaklardaki Yolcu Sayısı Artarken Uçuş Sayıları Düşüyor

Son dönemde yapılan istatistiklere göre, uçakla yolculuk edenlerin sayısında inanılmaz bir artış görülüyor. Bunun aksine havayollarının uçuş seferleri ise azalıyor. Bunun nedeni ise havayollarının uyguladığı ticari bir strateji.

Sizce de son dönemde havalimanları hiç olmadığı kadar kalabalık değil mi? Eğer böyle düşünüyorsanız kesinlikle haklısınız. Uçuş ve yolcu sayısına dair yapılan bir araştırmanın istatistikleri uçuş sayısının düştüğünü; yolcu sayısının ise hiç olmadığı kadar arttığını ortaya koydu.

Türkiye’de havayoluyla yolculuk gerçekleştiren yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 23,1 arttı. Bu yılın ilk iki ayında yolcu sayısı 28 milyonu buldu. Bu sayıda en çok yolcu trafiği sağlayan havalimanları ise Esenboğa, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanları.

İç hatlarda olduğu kadar dış hatlarda da oldukça yoğun bir sirkülasyona sahip olan İstanbul Atatürk Havalimanı, bu senenin ilk iki ayında 4 milyon 734 bin 155 yolcuya hizmet verdi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sayı 2 milyon 384 bin 880 kişiye; Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise toplamda 1 milyon 371 bin 340 kişiye ulaştı. Uçuş sayısında ise yüksek bir artış olmadı.

ABD’de yapılan istatiksel çalışmalara göre, iç hat uçuşlarındaki yolcu sayısı geçen yıla oranla 741 milyon artış gösterdi. Bu yükselmeye rağmen son 12 yılda uçuş sayısı yüzde 18,5’e düştü.

Bunun nedeni ise uçaklara daha fazla koltuk ekleyerek maliyeti düşürüp gelirini arttıran havayolları. Büyük uçakları almayı tercih eden havayolları, uyguladıkları stratejik yöntem ile hem motor bakımı hem de havalimanı ücretlerinden oldukça büyük tasarruf sağlayabiliyor. Bu durumun sonucunda ise yolcular, diz mesafesi oldukça dar uçaklarda yolculuk yapmak zorunda kalıyor.