Uçakta Mikrop Kapmamak İçin Hangi Koltuklara Oturmalıyız?

İngiliz Spor Enstitüsü, sporcuların uçak yolculuklarında hastalanmaması için bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmanın sonuçlarını bir rehber haline getiren kurum, uçak yolculuklarında hastalıklardan korunmak için, cam kenarlarına oturmak gerektiğini açıkladı.

Uçaklar, hayatımızı en çok kolaylaştıran ulaşım araçlarından bir tanesi. Araçla ya da otobüslerle saatlerce sürebilecek yolculuklar, uçaklar ile dakikalar içerisinde tamamlanabiliyor. Ancak uçaklar, gün içerisinde pek çok sefer yapıyorlar ve hal böyle olunca da büyük bir yolcu sirkülasyonu oluyor. Her uçağın ortalama 200 yolcu aldığı düşünüldüğünde, uçakların tam anlamıyla bir mikrop yuvası olduğu su götürmez bir gerçek.

Uçaklara bireysel olarak binmemiz, sadece bizi ve yakın çevremizi ilgilendiriyor olabilir. Ancak zaman zaman, o devasa uçaklara takımlar halinde biniliyor ve çeşitli müsabakalara gidiliyor. Hal böyle olunca da uçaklardaki mikroplar, takımın tümüne bir anda yayılabiliyor ve bu da spor camiası için büyük bir tehlike arz ediyor. Şimdi ise bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldı ve uçaklarda mikrop kapmamak için nerelere oturulması gerektiği araştırıldı.

Uçak yolculuklarında cam kenarına oturmak, mikroplardan kaçınmanın en kolay yolu

Uçaklarda hangi koltukların tercih edilmesi ve nerelerden uzak durulması ile ilgili olarak yapılan araştırma İngiliz Spor Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Yapılan araştırmaların sonucunda da sporcuların uçak yolculukları nedeniyle hastalanmamaları için bir rehber oluşturuldu. Şimdi ise bu rehber kamuoyu ile paylaşıldı.

Hazırlanan rehbere göre uçak yolculuklarında hastalık kapmamak için, cam kenarı koltukları tercih etmek gerekiyor. Çünkü cam kenarı koltuklar, hastalık taşıyıcı insanlarla olan teması bir nebze olsun azaltıyor. Koridor tarafında oturmak ise gerek uçaktaki kabin ekibi gerekse diğer yolcuların hareketleri nedeniyle hastalık kapma ihtimalini yükseltiyor. Ayrıca mümkün olduğunca tuvaletlerden uzak kalmak gerekiyor.

Rehberde yer alan tavsiyeler bununla da sınırlı değil. Uçak içerisinde dokunabileceğimiz pek çok nokta bulunuyor. Emniyet kemeri, tuvalet kapısı, havalandırma bölümü ve koltuklardaki kol dayama parçaları gibi bölgeler de mikroplarla dolu. Uzmanlar, bu gibi bölgelere dokunulmadan önce dezenfekte sıvılarının kullanılması ve bölgenin bir kez bile olsa bu sıvılarla silinmesi gerektiğini söylüyorlar.

İngiliz Spor Enstitüsü tarafından yapılan açıklamalarda, kurumun geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışma yaptığını ve bu çalışmanın sonucunda sporcuların, yüzde 40 daha az hastalandığı belirtiliyor. Üstelik hastalıklardan korunma konusunda bu kadar büyük bir oran yakalanmasının altında yatan sebebi de açıklayan enstitü, en önemli kuralın elleri doğru yıkamaktan geçtiğini belirtiyor.