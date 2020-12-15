Uçaktan Düşen iPhone 6s, Sağ Kurtulmayı Başardı

Brezilyalı bir belgeselci, çalıştığı bir proje için iPhone 6s ile uçaktan çekim yaparken telefonunu elinden düşürdü. Düşüşten sağ kurtulan telefon, açık kamerasıyla düşüş anlarını da kaydetti.

Günümüzde akıllı telefonlar artık çok daha ince ve bir yüzü neredeyse tamamen ekranla kaplı. Bu, estetik açısından bir şıklık sağlasa da telefonların dayanıklılığı konusunda soru işaretleri oluşturuyor. Birçoğumuz telefonumuzu düşürdüğümüzde ufak çaplı bir kalp krizi geçiyoruz.

Apple'ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü iPhone 6s, dayanıklılık konusunda istemeden de olsa bir teste girdi ve görünüşe göre bu testten de başarıyla ayrıldı. Brezilyalı bir belgeselci, uçaktan telefonuyla çekim yaptığı sırada telefonu elinden kaydı ve düştü. Telefonun düşüş anı, açık olan kamerası tarafından kaydedildi.

Uçaktan düşen iPhone 6s, sağ kurtuldu

Brezilyalı bir belgeselci olan Ernesto Galiotto, uçakta iPhone 6s ile çekim yaptığı sırada telefon elinden kaydı ve o yükseklikten aşağı düştü. Asıl şaşırtıcı olan taraf ise telefonun o düşüşten sağ kurtulması ve açık kalan kamerasının düşüşü kaydetmesi oldu.

9to5Mac'in Portekizce yayın yapan G1'den aktardığı habere göre Galiotto, Rio de Janerio'nun Cabo Frio plajının üstünde uçarken bir yandan da iPhone 6s ile çekim fotoğraf çekiyordu. Galiotto, telefonu kısa bir süre için tek eliyle tuttuğu anda hızlı şekilde esen rüzgâr, telefonun yapımcının elinden kayıp gitmesine sebep oluyor.

Telefonunu 600 metre yükseklikten düşüren Galiotto, telefon suya düşmediyse bir umut belki tamir ettirebilirim diyerek Find My uygulamasıyla telefonunu aramaya koyuluyor. Telefonunun suya değil sahile düştüğünü fark eden Galiotto, telefonu eline aldığındaysa silikon kılıf ve ekran koruyucu sayesinde telefonun tek parça olduğunu fark ediyor.

O yükseklikten düşen telefonun birisine isabet edebileceğini ve ortaya bir trajedi çıkabileceğini de söyleyen Ernesto Galiotto, yaşadığı olayla ilgili olarak "Anlattığınızda kimsenin inanmayacağı bir olay" dedi.