Uçan Fil Dombo'nun Yeni Filminden İlk Fragman Geldi

Walt Disney'in 1941 yılında izleyicilerle buluşan efsane animasyon filmi Dumbo'nun yeni filmi çok yakında bizlerle olacak.

Filmle ilgili ilk paylaşmamız gereken detay, animasyon denince ilk akla gelen ve sektörün babalarından olan Tim Burton'un filmin yönetmeni olması. Dumbo için bugüne değin yüreklere dokunan hikayeleri bizlerle buluşturan Burton'dan daha iyi bir isim düşünülemezdi.

Live-Action (gerçekçi görünen animasyon) tarzında hazırlanan filmin oyuncu kadrosu da şimdiden göz dolduruyor. Colin Farrell ve Dany DeVito gibi sağlam aktörlerin rol alacağı filmde, bir sirkte yaşarken annesinden ayrı düşen Dumbo'nun hikayesine tanık olacağız.

Fragmanla birlikte filmin çıkış tarihi de açıklandı. Dumbo, 29 Mart 2019 tarihinde vizyonda olacak. Umuyoruz 77 yıllık efsanenin şanına yakışır güzel bir film izleriz. Açıkçası fragman bizleri fazlasıyla umutlandırdı.