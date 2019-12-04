Uçan arabalar gerçek dünyada görünmeye devam ediyorlar. Uçan araba PAL-V Pioneer’ın prototip, Miami 2020 and Beyond’da duyuruldu. Oldukça ilgi çekici olan aracın fiyatı da açıklandı.

Uçan arabalar, geçmişten beri bilim kurgu edebiyatının önemli ögelerinden biridir. Bilim kurgunun ana ögelerinden olan uçan arabalar, yavaş yavaş gerçek dünyaya da giriş yapıyorlar. Gerçek bir uçan araba, bu hafta Miami Sanat Haftası’nda sergileniyor.

PAL-V Pioneer isimli uçan arabanın prototipi, dün Miami 2020 and Beyond'da duyuruldu. Etkinlik sırasında uçan araba hakkında bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı. Prototipi duyurulan uçan araba önümüzdeki aylarda üretilecek. PAL-V Pioneer uçan araba, yerde 160 km/s hıza ulaşabilirken, havada 320 km/s hıza ulaşabiliyor.

PAL-V’nin baş mühendisi olan Mike Stekelenburg, “Giderek daha fazla uçan araba açıklanmasına rağmen, sadece bir avuç şirket hem araba olarak kullanılabilen hem de uçabilen araçlar için çalışıyor. Bu kombinasyon, daha önce görülmemiş bir özgürlük sunuyor: Kapıdan kapıya seyahat uçma özgürlüğü.” dedi. Stkelenburg, PAL-V’nin güvenli ve kolay kullanımı kendi tasarımı içinde kullanıcılara sunacağını da sözlerine ekledi.

Miami’de bir PAL-V Pioneer prototipi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bu prototiple beraber PAL-V Pioneer’in üretimi de yapılacak. Üretici firma PAL-V Pioneer’ın fiyatının 425.000 avro (yaklaşık 2 milyon 700 bin lira) olacağını açıkladı. Bu zamana kadar 70 tane PAL-V Pioneer’ın sipariş edildiği de açıklandı. Uçan araba PAL-V Pioneer’ın teslimatına 2021 yılında başlanacak.