Sürücüye ihtiyaç duymadan uçabilen Boeing otonom hava aracı ilk başarılı uçuşunu gerçekleştirdi.

Otonom araçlar günümüzde oldukça yaygın hale geldi. Özellikle ABD merkezli otomobil şirketi Tesla'nın yapay zeka destekli kendi kendini sürebilen otonom araçlarındaki başarısı, tamamen sürücüsüz araçları görmemizi her geçen gün daha da mümkün kılıyor. Yılların en büyük uçak firmalarından Boeing ise otonom araç sektörüne yeni hava aracı ile giriş yapıyor.

Boeing'in tamamen sürücüsüz bir şekilde yolcu taşımayı hedefleyen yeni PAV (Uçan Yolcu Aracı) hava aracı ise diğer birçok konsept hava aracı gibi dikey kalkış gerçekleştiriyor. Gücünü sahip olduğu elektrik motorlarından alan Boeing'in otonom hava aracı, geçtiğimiz Salı günü Manassas, Virginia'da gerçekleştirdiği uçuşunda başarılı bir kalkış ve iniş sergilemişti.

Dünyanın en büyük uçaklarından birisi olan B747'nin üreticisi Boeing'in otonom bir şekilde hava aracını başarıyla uçurmuş olması, konsept tasarımlar olmaktan çıkıp artık sağlam adımların bu sektörde atıldığına işaret ediyor. Boeing'in bir sonraki uçuş testinde hava aracına; ileri, geri, sağ ve sol gibi hareketleri yaptırması bekleniyor.