Uçan Taksiler 4 Yıl İçerisinde Ticari Hayatına Başlayacak

İngiltere yapımı Vertical Aerospace, başarılı test sürecinin ardından 2022 yılında ticari hizmet verme iznini alacak.

Vertical Aerospace adlı İngiliz şirketin bir süredir uçan otomobil teknolojisi üstüne çalıştığını ve her geçen dönem adımlarını daha da güçlendirdiğini sizlere duyurmuştuk. Temel anlamda uçan otomobil teknolojisini kişiye özel ticari araç statüsüne sokmak isteyen bu projeye kanatlı Uber projesi de demek mümkün.

Bugüne kadar projesinde oldukça başarılı adımlar atan Vertical Aerospace, yayınladığı video ile amacına çok yakın olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Söz konusu uçan taksi tam 160 km mesafeyi kat edebilecek hale getirildi.

4 yıl içerisinde 500 km mesafeyi rahatlıkla katetmesi planlanan araç, amacına ulaşırsa ana vatanı olan İngiltere/Londra’dan İskoçya ve Fransa gibi ülkelere bireysel yolculuk hizmeti sunacak.

Projenin bir sonraki ayağında ise Vertical Aerospace’in dünya genelinde yayılarak havayolu taşımacılığına yeni bir soluk getirmesi planlanıyor. Dikey olarak rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilen aracın 2022 yılından itibaren ticari izinlerini alması bekleniyor.