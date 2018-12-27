Uçmaya Hazırlanın: Dünyanın İlk Jetpack Yarışları Başlıyor

Jetpack Aviation (JPA) ekibi ilk jetpack yarışlarını gerçekleştirdiler ve yeni dönemde bunu bir organizasyona dönüştürmeyi planlıyorlar.

Şimdilik sadece GTA: Online'da bir etkinlik olarak dünyada var olan jetpack yarışları için çok fazla beklememiz gerekmeyebilir. Jetpack Aviation ekibi, uzun süredir iki jetpack'in beraber yarışabilmesi konusunda güvenlik ve yakınlık testlerini sürdürüyordu. Oldukça başarılı geçen süreç sonunda, yarışlar için 2019 yılı hedef olarak belirlenmiş durumda.

Tahmin edeceğiniz üzere bu fikrin en çetrefilli tarafı iki jetpack'in birbirlerinin menziline girdiğinde denge kaybına ve ölümcül kazalara sebep olma ihtimali. JB serisi jatpacklerin, iki sürücü ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın herhangi bir riske mahal vermeyecek durumda olduğu ekip tarafından teyit edilmiş durumda.

JPA'nın test sürecine aldığı jetpack'ler -teorik olarak- 320 km/s hızlarına ve yaklaşık 1.500m yüksekliğe çıkabilen araçlar ve gelecekte bu tip araçların birincilik için kapıştığınız izleme fikri heyecan verici duruyor. Henüz bu seviyelere çıkılması için çok erken olsa da ekibin yayınladığı resmi video ile işlerin oldukça ciddiye alındığını görebiliyoruz.

Sizleri yayınlanan video ile başbaşa bırakalım: