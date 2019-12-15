Ücretli Plastik Poşet Uygulaması, İlk Meyvelerini Verdi

1 Ocak 2019’da yürürlüğe giren ücretli poşet düzenlemesi, çevre için olumlu etkilerini vermeye başladı. Düzenlemenin geçerli olduğu ilk 11 ayda, 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı ve kişi başı poşet kullanımı 10’a düştü.

1 Ocak 2019 itibariyle yürürlüğe giren ücretli poşet uygulaması ilk senesinden meyvelerini vermeye başladı. Poşetlerin kullanım oranı %77,27 düştü ve ilk 11 ayda 150 bin ton plastik tasarrufu sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlara göre, Türkiye’de 35 milyar adet plastik poşet tüketiliyordu ve kişi başına yaklaşık 35 poşet kullanılıyordu. Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte kişi başı poşet kullanım sayısı 10’a kadar geriledi.

Sera gazı salınımı azaldı

Anadolu Ajansı’nın sitesinde yer alan habere göre yeni uygulama sayesinde 6 bin tonluk sera gazının salınımını önlenmiş oldu. Ayrıca kurallara uymayan marketlere ve poşet üreticilerine 121.411 lira para cezası kesildi.

Ayrıca poşetlerin ücretlendirilmesi konusuna yıl içerisinde düzenleme getirildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte gümrüksüz satış mağazalarının yanı sıra tekstil, oyuncak, elektronik, giyim alanında satış yapılan yerlerde ve bakkal, kantin, züccaciye gibi işletmelerde belli poşetler için ücretsiz satış imkânı getirildi.

Ayrıca marketlerde, barkodsuz poşet satışı yasaklandı. Bakanlık, sektör temsilcileriyle görüşerek 2020 yılında plastik poşet ücretlerine zam yapmama kararı aldı. 2021 yılında da ücretli poşet uygulamasına benzer bir uygulamaya geçiş yapılacak.

Zorunlu depozito uygulaması

1 Ocak 2021’den itibaren, zorunlu depozito uygulamasıyla plastik, cam ve metal içecek ambalaj atıkları etkin bir şekilde toplanarak sanayiye kaliteli hammadde sağlanacak, ayrıca bertaraf edilen atık miktarı azaltılacak.

2021 yılında yürürlüğe girecek olan zorunlu depozito uygulaması için İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol anlaşması imzalandı. Protokolde, ülkemizde yıllık yaklaşık 50 milyar içecek ambalajı için depozito uygulamasının detaylarını netleştirme amaçlandı.