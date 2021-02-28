Twitter, geçtiğimiz günlerde yeni bir özelliği olan Süper Takip'in duyurusunu yapmıştı. Duyurunun ardından platform kullanıcıları sert tepki gösterirken tepkilerini #RIPTwitter hashtagi ile paylaştı.

Twitter, yakın zamanda gerçekleştirdiği Analist Günü etkinliğinde platformun geleceğinin nasıl olacağına dair bazı bilgiler paylaşmıştı. Bu etkinlikte en çok dikkat çeken açıklamalardan biri de bazı gönderilerin artık ücretli olabileceğiydi.

Temel olarak yeni özellikle birlikte isteyen kişiler, takipçilerinden içeriklerine erişim için ücret talep edebilecek. İçerik üreticileri insanlardan kendilerini takip etmeleri için belli bir abonelik ücreti alabilecek. Bu durum Twitter kullanıcılarının pek de hoşuna gitmedi.

Twitter'da ücretli abonelik

Twitter'ın site içeriğinden para kazanma ve bu arada da içerik üreticilerine para kazandırma fikri aslında kötü bir fikir değil ancak firmanın bir süre tepki çekeceği de muhakkak. Özellikle de işleyiş konusunda karışıklıklar olacaktır.

Özellikle Twitter'da çok sayıda takipçisi olan hesapların halihazırda ünlülere ve popüler figürlere ait olması, çoğu kişide zenginin daha zengin edildiği ve araya mesafe konulduğu izlenimi yaratıyor. Ayrıca insanların sosyal medyayı ücretsiz olarak kullanmaya alıştıkları da biliniyor.

Sosyal medyada tepki gösteren kullanıcılar, birkaç gündür görüşlerini #RIPTwitter hashtagi ile paylaşıyor. İnsanların uzun süredir ücretsiz olarak kullandığı bir hizmete kısmen de olsa para vermek istememelerini anladığını belirten Twitter marka stratejisti Scott Steinberg, bu tepkinin anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Ücretli sosyal medya?

Aslında son dönemde sosyal medyada daha özel ve ücretli içerikler gittikçe yayılıyor. YouTube bu konuda başarısız bir girişimde bulunmuştu. Patreon, Twitch ve OnlyFans gibi platformlar ise temel olarak para harcanabilen sosyal medya olarak tasarlanmıştı. Twitter'ın ücretli gönderiler özelliği de benzer bir şekilde çalışacak.

Aslında bir süredir insanların kendi aralarında bir çeşit ücretli paylaşım ağı kurduğu, bu ağların özellikle de WhatsApp ve Telegram üzerinde yer aldığı biliniyor. Twitter benzer bir sisteme geçmeye karar verirse daha başarılı bir süreç geçirebilir. Ayrıca Twitter öncelikle bir gönderi düzenleme butonu koysa insanları daha çok sevindirirdi.