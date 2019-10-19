Android işletim sistemine sahip akıllı telefonların uygulama marketi Google Play Store'da zaman zaman bazı indirimler uygulanabiliyor. Bu indirimleri sizlerle paylaştığımız yazılarımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Gelin bu haftanın ücretsiz oyun ve uygulamalarına birlikte göz atalım.

Google Play Store'daki indirimlerden seçtiğimiz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaşacağımız bu yazımızda oyun ağırlıklı bir liste sizleri bekliyor. Boş vakitlerinizde keyifli zaman geçirmek için oynayabileceğiniz oyunların yanı sıra bazı yararlı uygulamaları da indirimlerden yararlanarak indirebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan bu haftanın indirimlerine geçelim.

1. Purple Player Pro: Music Player

Normal fiyatı: 18,99 TL

Telefonunuzdaki müzik uygulamasının sunduğu özellikleri yetersiz görüyorsanız Purple Player Pro: Music Player, sizin için iyi bir alternatif olabilir. Ekolayzer ve bas güçlendirici özellikleri sayesinde size daha iyi bir müzik deneyimi sunabilecek uygulama, kullanıcı dostu bir arayüzle birlikte geliyor. Purple Player Pro: Music Player'ı aşağıdaki bağlantıdan telefonunuza indirebilirsiniz.

2. Ekranımı Uyanık Tut

Normal fiyatı: 9,99 TL

Akıllı telefonunuzda bir haber okurken, müzik dinlerken ya da başka bir işlem gerçekleştirirken ekranın kapanmasından şikâyetçiyseniz bu uygulama tam da sizin için geliştirilmiş diyebiliriz. Ekran uyanıklık ayarlarını yapabileceğiniz bu uygulamada kısayol ataması yaparak uygulama işlevini bildirim çubuğuna da aktarmanız mümkün. Ekranımı Uyanık Tut uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

3. İş hesap makinesi Pro

Normal fiyatı: 1,69 TL

İşteyken yanınızda sürekli bir hesap makinesi taşımak yerine işlerinizi akıllı telefonunuzla tamamlamanızı mümkün kılan bu hesap makinesi uygulaması; brüt kar, kar marjı, etkin faiz oranı, katma değer vergisi hesaplama gibi birçok modu bünyesinde barındırıyor. Siz de indirimlerden yararlanarak aşağıdaki bağlantıdan İş hesap makinesi Pro uygulamasını indirebilirsiniz.

4. Learn Mandarin - HSK 3 Hero

Normal fiyatı: 67,99 TL

Günümüzde ticaret anlamında güçlü ülkelerden biri olan Çin'de konuşulan Çince dillerinden biri olan Mandarin'i öğrenmek isterseniz bu uygulama sizin için iyi bir alternatif gibi görünüyor. Kelimelerin yazılışlarını ve telaffuzlarını oyun gibi öğrenebileceğiniz bu uygulamadaki büyük indirimden yararlanmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

5. Chicken Tournament

Normal fiyatı: 20,00 TL

Biçerdöver ve golf aracı gibi farklı araçlarla tavuklarla mücadele edeceğiniz bu oyunda eğlenceli vakit geçireceğinizden emin olabilirsiniz. Kolay kontrolleri, iyi grafikleri ve reklamsız olmasıyla dikkat çeken Chicken Tournament'ı aşağıdaki bağlantıdan Android cihazınıza indirebilirsiniz.

6. Memory Game - Official

Normal fiyatı: 1,59 TL

Hafızasını zinde tutmak isteyenler için geliştirilmiş bir oyun olan Memory Game uygulamasında arkası kapalı kartları tek tek açarak kartlarda ne olduğunu hatırlamaya çalışacaksınız. Farklı zorluk seviyeleriyle kendinizi test edebileceğiniz oyunu aşağıdaki bağlantıdan indirmeniz mümkün.

7. AngL

Normal fiyatı: 4,79 TL

Zaman geçirmelik oyun isimli bir kategori olsaydı kesinlikle o kategoride yer alacak olan AngL, strateji geliştirmenize ve problem çözme yeteneklerinizi güçlendirmenize katkı sağlayan bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bulmaca türündeki oyunları sevenler için güzel bir alternatif olacak olan oyunu, aşağıdan indirebilirsiniz.

8. Six - Icon Pack

Normal fiyatı: 4,39 TL

Akıllı telefonunuzdaki uygulama ikonlarından sıkıldıysanız ve telefonunuza yeni bir görünüm kazandırmak istiyorsanız Six isimli ikon paketi işinize yarayabilir. Birçok başlatıcı uygulamasıyla uyumlu olarak çalışan ikon paketini aşağıdaki bağlantıyı kullanarak edinebilirsiniz.

Google Play Store indirimlerinden ücretsiz olarak indirebileceğiniz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaştığımız listemizin sonuna geldik. Beğendiğiniz uygulama ve oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. İndirimli uygulamaları sizlerle paylaştığımız yazılarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)