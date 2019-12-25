Kısa Süreliğine Ücretsiz 7 Android Oyun ve Uygulama

Android kullanıcıları, toplanın! Webtekno olarak sizlerle kısa süreliğine ücretsiz Android uygulamaları ve oyunları paylaştığımız listemiz, yine birbirinden farklı ve kullanışlı uygulamaları içeriyor.

Her akıllı telefon kullanıcısının sevdiği şeyler arasında ücretli olan uygulama ve oyunlara bedava erişmek vardır. Biz de sizin kısa süreyle bedava dağıtılan uygulamaları öğrenmeniz için her hafta güncellenecek bu yazıyı oluşturduk. Şimdiden söyleyelim, uygulamaları almak için acele edin.

Bu haftaki listemizde telefonunuzu çok daha kullanışlı hâle getirebilen uygulamalarla birlikte eğlence dünyanızı zenginleştirmenizi sağlayacak oyunlar bulunuyor. Listemizin bu haftaki değeri 79TL. Ama tabii siz bu uygulamalara ücretsiz olarak erişebileceksiniz.

Kısa süreliğine ücretsiz Android uygulamaları ve oyunları:

1. INTO THE ABYSS

Kategori: Oyun

Boyut: 45 MB

Ortalama: 3,6

Normal fiyatı: 20,99 TL

Ücretsiz kalma süresi: 7 gün

INTO THE ABYSS, kullanıcılar tarafından tam olarak en iyi oyun olarak görülmese de seveni oldukça fazla olan bir oyun. Bu oyunda amacımız bölümleri geçmek ancak tek canımız var ve oyun ciddi anlamda zor olabiliyor.

INTO THE ABYSS indir:

2. AceSpeeder3

Kategori: Oyun

Boyut: 54 MB

Ortalama: 4,0

Normal fiyatı: 6,29 TL

Ücretsiz kalma süresi: 7 gün

AceSpeeder3, oldukça eğlenceli bir yarış oyunu. Oyun, Star Wars evrenindeki pod yarışlarını andırıyor.Görseller ve müzikler açısından oldukça etkileyici bir oyun.

AceSpeeder3 indir:

3. Shuriken Jump

Kategori: Oyun

Boyut: 16 MB

Ortalama: 3,8

Normal fiyatı: 1,39 TL

Ücretsiz kalma süresi: 7 gün

Shuriken Jump, bir ninja yıldızını elimizden geldiğince yukarıya atmaya çalıştığımız bir oyun. Oyun oldukça eğlenceli ve kısa süreli seanslarıyla canınızın sıkılıdığı her an oynayabildiğiniz basit bir oyun.

Shuriken Jump indir:

4. Sudoku Bulmaca Ultimate

Kategori: Oyun

Boyut: 3,8 MB

Ortalama: 4,7

Normal fiyatı: 13,99 TL

Ücretsiz kalma süresi: 3 gün

Sudoku Bulmaca Ultimate, daha önce de defalarca gördüğümüz udoku uygulamalarından biri. Bu uygulamayı özel kılan ise gelişmiş bulamacaları ve sahip olduğu kolay kullanılan arayüz.

Sudoku Bulmaca Ultimate indir:

5. Equalizer FX Pro

Kategori: Müzik

Boyut: 3,2 MB

Ortalama: 4,5

Normal fiyatı: 11,99 TL

Ücretsiz kalma süresi: 3 gün

Müzik dinlerken ya da video izlerken sesi düzenleyebilmek, kendi istediğiniz tarzda düzenleme yapabilmek için ihtiyaç duyduğunuz düzenleyici uygulamalardan biri de Equalizer FX Pro.

Equalizer FX Pro indir:

6. Basit Notlar Pro

Kategori: Günlük Yaşam

Boyut: 2,5 MB

Ortalama: 4,7

Normal fiyatı: 4,39 TL

Ücretsiz kalma süresi: 3 gün

Günlük hayatınızı daha kolay hale getirmek, akıllı telefonlarınızda not tutmak ve bu notları düzenlemeyi kolaylaştırmak istiyorsanız bu uygulama tam da size göre.

Basit Notlar PRO indir:

7. Screen Draw Screenshot Pro

Kategori: Kişiselleştirme

Boyut: 1,7 MB

Ortalama: 4,4

Normal fiyatı: 4,29 TL

Ücretsiz kalma süresi: 2 gün

Video çekerken ya da ekran görüntüsü alırken ekrana karalamalar yapmak, paylaşımlarınızı daha özgün hale getirmek ve yaratıcılığınızı sergilemek istiyorsanız tam size göre bir uygulamamız var. Screen Draw Screenshot Pro tam olarak da bunu yapmayı vaat ediyor.

Screen Draw Screenshot Pro indir:

Google Play Store indirimlerinde ücretsiz olarak sunulan oyun ve uygulamaları sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Beğendiğiniz uygulama ve oyunları yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Ücretsiz oyun ve uygulamaları sizlerle paylaşmaya önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın.