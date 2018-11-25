Ring of Elysium, Avrupa Sunucularını Açtı

PUBG gibi Battle Royale oyunlara ücretsiz bir şekilde rakip olan Ring of Elysium, yeni sunucular ile lag ve ping'i azaltma yolunda ilerliyor.

Bugüne kadar Avrupa ve çevresi oyuncular, sektöre oldukça etkili bir giriş yapan Ring of Elysium'u, ne yazık ki Kuzey Amerika sunucuları üzerinden oynayabilmekteydi. Kuzey Amerika sunucularında oynamak Avrupa oyuncuları için ping'i oldukça artırmanın yanında oyuna lag eklenmesine de sebep olmaktaydı.

Oyunun yapımcısı Tencent Games'in Ekim'in ortalarında duyurduğu üzere Avrupa sunucuları yaklaşık bir ay içerisinde kullanıma açılacaktı. Geçtiğimiz Cuma itibariyle Tencent Games, Ring of Elysium için Avrupa merkezli sunucularını kullanıcılarının erişimine açtı ve bu sayede kullanıcılar herhangi bir lag veya yüksek ping olmaksızın oyunları oynayabilir hale geldi, ki ani refleks gerektiren battle royale türü oyunlarda hem lag hem de ping konusu çok önemli.

Ring of Elysium kendini diğer battle royale oyunlardan; doğmak istediğiniz yeri seçebilmeniz, diğer oyunlarda bulunmayan snowbard gibi ekipman veyahut snowmobile'ı (karda giden jet-ski) kullanabilmeniz ve oyunun sonunda en fazla 4 kişiye kadar birinci çıkabilmesi özellikleriyle ayırmakta. Avrupa'da kullanıma açılan yeni serverların ne kadar etkili olduğunu ilerleyen günlerde görebileceğiz.