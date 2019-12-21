Webtekno'nun gelenekselleşmiş kısa süreliğine ücretsiz uygulama serisinin bir yenisi ile daha karşınızdayız. Bu yazımızda toplam değeri 84 TL olan, kısa süreliğine ücretsiz 8 iOS uygulama ve oyununu sizler için sıraladık.

Kısa bir süreliğine ücretsiz olan iOS uygulamalarını listelediğimiz serimizin bir yenisi ile daha karşınızdayız. Bu seferki uygulamalarımızın toplam değeri 84 TL ve her zaman olduğu gibi bu listemizde de uygulamaların ne kadar süreyle ücretsiz kalacağı bilinmiyor.

Her yazımızda olduğu gibi tekrar hatırlatmakta fayda var; indirme linkine tıkladığınızda uygulama ikonunun yanında bir fiyat görüyorsanız bu, indirim bitmiş demektir. Bu yüzden listenin içinde ilginizi çeken bir uygulama olursa elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

1. Moji Me

Normal fiyatı: 6 TL

Apple, iOS 13 güncellemesiyle birlikte çok beklenen Memoji özelliğini kullanıcılarına sundu. Bu özellik sayesinde iOS kullanıcıları kendi emojilerini yaratabiliyor ve arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Moji Me uygulaması ise Memoji özelliğinin çok daha kapsamlı bir hali olarak karşımıza çıkıyor.

Gözlerden kaşlara ve kulaklara kadar pek çok farklı özelleştirmeyi bulabileceğiniz bu uygulamada ister kendinizin isterseniz de bir arkadaşınızın emojisini yaratabilirsiniz. Uygulamada yüzlerce ücretsiz özelleştirme bulunuyor ancak bazı özelleştirmeler için Pro üyeliğe geçiş yapmanızın istendiğini de belirtelim.

2. Landscape Video Converter

Normal fiyatı: 18 TL

Eğer bir video düzenleme uygulaması arıyorsanız Landscape işinizi görebilir. Normalde 18 TL olan ve kısa süreliğine ücretsiz olan bu uygulamada isterseniz daha önceden çektiğiniz bir videoyu isterseniz de uygulama içerisinden çektiğiniz bir videoyu pek çok farklı araçla düzenleyebilirsiniz.

Uygulamanın kırpma, yeniden boyutlandırma, döndürme, yakalama, hızlandırma veya yavaşlatma, kesme ve şarkı ekleme gibi ihtiyaç duyabileceğiniz pek çok araç bulunuyor. Uygulamanın tek eksi yönünün ise her işlemin sonunda sizleri bekleyen bıktırıcı reklamlar olduğunu söyleyebiliriz.

3. New Gratitude Journal

Normal fiyatı: 18 TL

Bu uygulama, bir nevi teknolojik günlük olarak görülebilir. Her gününüz için fotoğraflar ekleyip altlarına notlar yazabildiğiniz uygulamada, verileriniz hiç kimseyle paylaşılmıyor. Uygulama, ilerde kaydettiğiniz anılarınıza baktığınızda gerçekten işlevsel olabiliyor.

4. Powder Donut Co Stickers

Normal fiyatı: 6 TL

Powder Donut Co Stickers ile iMessage üzerinden yaptığınız herhangi bir sohbete donut çıkartmaları ekleyebilirsiniz. Eğlenceli bir eklenti olan Powder Donut, içerisinde yer alan bu çıkartmaları ölçeklendirmeye ve döndürmeye de olanak sağlıyor.

5. DayRate Pro – Currency Convert

Normal fiyatı: 6 TL

Bu uygulama sayesinde herhangi bir döviz kurunu anlık olarak bir başka döviz kuruna çevirebilirsiniz. Özellikle gündelik hayatta oldukça işinize yarayacak olan bu uygulama, içerisinde 160’dan fazla ülkenin yerel para birimini barındırıyor. Böylelikle bir döviz kurunun aynı anda birden fazla para birimi karşısındaki değerini görebilir ve karşılaştırma yapabilirsiniz.

6. SciCalc 82

Normal fiyatı: 6 TL

80’ler tarzında, basit bilimsel hesap makinesi uygulaması olan SciCalc 82, kolay kullanımıyla gündelik hayatta sıklıkla tercih edebileceğiniz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulamayı telefonun kendi hesap makinesinden ayıran en büyük özelliği ise 4 işlemin dışında bilimsel hesaplamaları yapabilmesi oluyor.

7. Adventures of Kidd

Normal fiyatı: 12 TL

Günlük yaşamın bir video oyunu olduğu Adventures of Kidd, gerek görünüşü gerek çözünürlükleriyle adeta 90’lardan çıkıp gelmiş bir oyun gibi görünüyor. Oyunda yapmanız gereken şey ise karşınıza çıkan düşmanları alt edip seviyeleri birer birer geçmek. Kidd için gündelik hayatta sıkıldığınız zaman oynayabileceğiniz, oldukça eğlenceli bir oyun diyebiliriz.

8. Tube Browser

Normal fiyatı: 12 TL

YouTube reklamlarından (özellikle YouTube Premium reklamlarından) sıkıldıysanız, bu uygulamaya göz atmanızda fayda var. Zira Tube Browser tıpkı YouTube uygulaması gibi çalışan, YouTube hesabınıza giriş yapabileceğiniz bir üçüncü parti uygulama. Uygulamanın YouTube’dan en büyük farkı ise video izlerken herhangi bir reklam ile karşılaşmamak oluyor.

Bir ücretsiz uygulama listemizin daha burada sonuna geliyoruz. Yukarıda sıralanan uygulamalar içinden işinize yarayan herhangi biri olursa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz. Son olarak, uygulama mağazalarında gerçekleşen bunun gibi fırsatları kaçırmamak ve daima haberdar olmak için bizleri takipte kalmaya devam edebilirsiniz.