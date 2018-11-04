Ücretsiz İndirebileceğiniz Keyifli Oyun Önerisi: Deltarune

Eğer Undertale oynadıysanız, ücretsiz ve 'ruhani devamı' diyebileceğimiz enfes bir oyun şu an ücretsiz olarak indirilebilir durumda.

Undertale belki de son dönemlerin en yürek burkan ve kalplere dokunan oyunlarından biriydi. Undertale'in yapımcısı Toby Fox, Undertale'in ruhani devamı diyebileceğimiz Deltarune'ü ücretsiz olarak yayınladı.

Deltarune'ü oynamanız veya anlamanız için Undertale'i oynamış olmanıza gerek yok. Ancak Toby Fox, hikayedeki ortak yönleri algılayabilmeniz ve daha fazla keyif alabilmeniz için öncelikle Undertale'i bitirmenizi tavsiye ediyor.

Deltarune yaklaşık 3 saatlik oldukça keyifli bir deneyim. Nasıl göründüğünü merak ediyorsanız hemen yukarıdaki videodan göz atabilirsiniz. Oyunu ücretsiz olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.