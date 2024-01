Oyun fiyatlarının korkunç zamlarla fırladığı şu günlerde, biraz eski olsalar da ücretsiz oynayabileceğiniz; nostaljik duygularınızı doruklara çıkaracak bui 10 kaliteli oyunu yasal olarak indirebilirsiniz.

Oyunlar da diğer tüm yazılımsal ürünler gibi bir süre sonra yayıncıları ve geliştiricileri tarafından terk ediliyor. Çıktığı dönemde büyük ses getiren oyunlar bile uzun yıllara karşı koyamıyor ve bir süre sonra geliştiriciler tarafından bu oyunlara yazılım desteği kalıcı olarak kesiliyor.

Bir oyunun terk edilmiş olarak sayılması için oyun şirketinin batmış olması, oyuna artık yazılımsal destek vermiyor olması gerekmekte. Oyunun geliştirici ekibi hâlâ aktif olsa dahi oyun birkaç yıldır hiçbir güncelleme almamışsa yine terk edilmiş yazılım olarak sayılıyor.

İçeriğimizde terk edilmiş sınıfına giren bu 10 kaliteli oyunu yasal ve ücretsiz olarak MyAbandonWare üzerinden indirebilirsiniz.

Yasal olarak ücretsiz indirebileceğiniz oyunlar:

Tüm zamanların en sevilen yarış oyunlarından, zamansız efsane: Need for Speed: Underground 2

Yarış oyunları denilince eskiden akla gelen ilk seri Need for Speed serisiydi, o efsanevi Nissan 350Z'yi nasıl unutabiliriz ki?

Metacritic'te NFS oyunları arasında tüm zamanların en yüksek kullanıcı puanına sahip olan NFS: U2, maalesef Electronic Arts'ın terk ettiği efsanevi oyunlarından sadece biri. Üstünden 20 yıl geçmesine rağmen NFS topluluğunun yaptığı Redux modları ile grafikleri günümüze uyarlanmış durumda.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: NFSU 2

Korku oyunları arasında hâlâ en başarılı yapımlar arasında olan: Silent Hill 2

Bundan 22 yıl önce öyle bir oyun çıktı ki hâlâ tüylerimizi ürpertiyor desek yeridir. Korku oyunları arasında gelmiş geçmiş en başarılı oyunlardan biri olan Silent Hill serisinin ikinci oyunu da maalesef yapımcısı Konami tarafından yıllar önce terk edildi.

Yıllardır gerek The Game Awards'ta gerek E3 gibi etkinliklerde Hideo Kojima'nın sahnede belirmesiyle oyuncular olarak Silent Hill 2 Remake için heyecanlanıyoruz, bu bekleyiş sürerken Silent Hill 2 (2001) oyununu MyAbandonWare üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz!

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Silent Hill 2

Film oyunları kötü olur ön yargısını kıran nadir oyunlardan biri: Scarface: The World Is Yours

Kült bir yapım haline gelmiş, dönemin en efsane filmlerinden Scarface'in oyununda; filmin bittiği yerden oyuna başlıyoruz.

Tony Montana'yı canlandırdığımız bu oyunda, oyuna başladığımız gibi kendimizi aksiyonun ortasında buluyoruz. Malikaneyi tarayan düşmanlarımıza karşı tek başımıza hem birinci şahıs bakış açısıyla hem de üçüncü şahıs bakış açısıyla mücadele ediyoruz.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Scarface: The World Is Yours

GTA serisinin yapımcısı Rockstar Games'in kan donduran, psikoloji bozan oyunu: Manhunt 2

Çıktığı dönem büyük tepki çeken, Rockstar Games etiketiyle çıkmış, ciddi derecede vahşet içeren oyun serisinin ikinci oyunu Manhunt 2 de yayıncı şirketi tarafından yıllar önce terk edildi.

Oyunda psikopat bir seri katili canlandırıyoruz. Çocuklar için uygun olmayan bu kanlı oyunda korkunç infazlar ve mide bulandıran cinayetler işleyerek ilerliyoruz.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Manhunt 2

Günümüz Assassin's Creed oyunlarının çıkmasına sebep olan oyun: Prince of Persia

Bundan 34 yıl önce oyun dünyasında çığır açan, döneminin en iyi grafiklerine sahip olan Prince of Persia; günümüzde hâlâ unutulmayan bir oyun olmasına karşın, yapımcıları tarafından unutulmuş.

Günümüzde adından her yıl söz ettiren başarılı gizlilik oyunu Assassin's Creed; Prince of Persia'nın spin-off yani yan ürünü olarak çıkış yapmıştı ancak oyunun popülaritesi ne yazık ki Prince of Persia serisini tarihe gömdü.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Prince of Persia

Çıktığı yıla göre efsanevi oynanış mekaniklerine sahip olan: Spider-Man: Web of Shadows

Çıktığı yıl büyük eleştirilere maruz kalan ve otoritelerden ortalama 68 Metacritic puanı alan Spider-Man: Web of Shadows, yayıncı şirket tarafından yalnız bırakılsa da oyuncuları tarafından yalnız bırakılmadı.

Hikâyesiyle, karakterleriyle ve eğlenceli dövüş mekanikleriyle Spider-Man: Web of Shadows, eski olmasına rağmen en iyi Spider-Man oyunları arasında. Otoritelerin verdiği düşük puana karşın, oyuncular bu oyuna 10 üzerinden 8.4 Metacritic puanı vermiş.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Spider-Man: Web of Shadows

2017 yılında başarılı çıkışıyla övgüleri toplayan Prey'in ilk oyunu: Prey (2006)

2017 yılında çıkan Prey ile bir bağlantısı olmayan ancak aynı köklere sahip olan 2006 yapımı Prey de yayıncısı tarafından maalesef terk edilmiş oyunlar arasında.

Bethesda'nın haklarını satın almasıyla 2017 yılında aynı isimle tekrar karşımıza çıkan Prey, her ne kadar devam niteliğinde bir oyun olmasa da oyunun kökleri 2006 Prey'e dayanıyor. Kendine özgü evreni ve sıra dışı silahlarıyla Prey, ücretsiz oynanabilen oyunlar arasında.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Prey

NFS tutkunlarına göre en iyi sürüş mekaniklerine sahip yarış oyunu: Need for Speed: Most Wanted

Bu oyun için fazla söze gerek yok çünkü ne desek kelimeler kifayetsiz kalır. BMW M3 hayranı bir neslin yetişmesine sebep olan efsane NFS oyunu Most Wanted; her ne kadar EA tarafından unutulmuş olsa da biz onu unutmadık.

Oyunun başında Razor ile yarışarak başladığımız o efsanevi serüven eminiz ki çoğu yarış oyunu tutkununun aklındadır. EA, son yıllarda çıkardığı NFS oyunlarıyla maalesef MW'ın başarısını asla yakalayamadı. Çoğu oyuncu 19 yıl geçmesine rağmen hâlâ NFS: MW oynuyor.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: NFS: MW

Arcade makinelerinin olmazsa olmazı, yılların eskitemediği tek oyun: Pac-Man

Günümüzden tam 44 yıl önce çıkan ancak hâlâ her yaştan oyuncu tarafından oynanan, Google'ın bile Doodle yaptığı Pac-Man; eski günleri yâd etmek ve biraz nostalji yaşamak isteyen oyuncular için birebir.

1980'li yılların başında çıkan ve oyuncuları Arcade makinelerine âdeta bağımlı hâle getiren efsanevi oyun Pac-Man, listemizdeki diğer oyunlar gibi MyAbandonWare web sitesinden yasal bir şekilde ücretsiz indirilebilir durumda.

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Pac-Man

Strateji oyunlarının yaşayan efsanelerinden Civilization'ın ilk oyunu: Sid Meier's Civilization

Civilization serisini sıra tabanlı strateji oyunlarını seven herkes bilir. Serinin son oyunu 2016 yılında çıkmıştı, peki ya ilk oyununu hiç oynamış mıydınız? Bundan tam 33 yıl önce çıkan oyun, tahmin edeceğiniz üzere yayıncısı tarafından unutulmuş.

Medeniyet kurma oyunu olarak bildiğimiz bu strateji oyunu, sizler de takdir edersiniz ki grafik ve oynanış olarak günümüzde çıkan Civilization 6 ile uzaktan yakından alakası yok. Serinin aşığı bir oyuncuysanız seriyi başlatan bu oyuna bir şans vermenizi tavsiye ederiz, üstelik ücretsiz!

• MyAbondonWare İndirme Sayfası: Sid Meier's Civilization

Listemize eklenmesi gereken, terk edilmiş ancak günümüzdeki çoğu oyundan daha kaliteli ve daha eğlenceli olan oyunların sayısı bir hayli fazla, bunun farkındayız. "Şu oyunu da listenizde görmek isterdim." dediğiniz, yayıncı şirketi tarafından terk edilmiş oyunlar varsa bunları yorumlar kısmında belirtmenizi dört gözle bekliyoruz!

