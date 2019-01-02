2019 Yılında 365 Tane Ücretsiz Oyun Verecek Olan Program

Rami Ismail isimli yazılımcı ve oyun geliştirici tarafından hazırlanan projeyle, 2019'da her gün 24 saat boyunca bir oyun hediye edilecek.

Nuclear Throne isimli oyunun da geliştiricisi olan Rami Ismail, daha önce hiç kimsenin aklına gelmemiş harika bir projeye imza attı. Ismail'in hazırladığı Meditations isimli uygulama, her yeni günde size yeni bir oyun hediye edecek.

Oyunları tamamlamak için 24 saatiniz olacak ve programı her açtığınızda, günün oyunu otomatik olarak indirilecek. Ertesi gün uygulamayı açtığınızda, o günün uygulamasını oynayabileceksiniz. 24 saat geçtikten sonra oyunu yeniden oynamanız mümkün olmayacak.

"Mutlu 2019'lar. Oyun yapın, oyun oynayın."

Indie yapımcıların şimdiden büyük ilgi gösterdiği uygulamada ilk 2 gün oldukça keyifli oyunlarla geçildi. Ismail, genel olarak bitirmesi 5-10 dakika alacak 6-10 saat arasında geliştirilmiş kısa ama keyifli yapımlar tercih edileceğinin altını çizdi. Siz de Meditations'ı indirerek her yeni güne küçük ve sevimli bir başlangıç yapabilirsiniz. Uygulamayı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.