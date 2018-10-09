Birleşik Krallık merkezli uluslararası para transfer servisi TransferGO, Türkiye'ye yönelik para transferini desteklemeye başladıklarını duyurdu. Bu da yurt dışından Türkiye'ye tamamen ücretsiz para transferi gerçekleştirebileceğiniz anlamına geliyor.

Dünya çapında 47 farklı ülkede 700 binin üzerinde kullanıcıya hizmet vermekte olan uluslararası ücretsiz para transfer servisi TransferGO, resmi olarak Türkiye’de de faaliyet vermeye başladığını duyurdu.

TransferGO’nun Türkiye’ye para transfer hizmetlerini başlatması ile birlikte yurt dışından Türkiye’ye herhangi bir ücret ya da komisyon endişesi olmadan ortalama piyasa kuru üzerinden para göndermek son derece kolay hale gelmiş oluyor.

TransferGO’nun en önemli özelliklerinden biri de kullanıcıların para transferleri sırasında ani kur dalgalarından etkilenmemeleri. Böylece kur ne olursa olsun gönderdiğiniz para, gönderim sırasındaki kur ile karşı tarafa ulaşıyor.

Türkiye’de hizmete başlamaları ile ilgili konuşan TransferGo Kurucusu ve CEO’su Daumantas Dvilinskas, Türkiye’ye para gönderimi yapan müşteri pazarında yüksek bir potansiyel gördüklerini ve Türkiye’yle bu işlemi yapma ihtiyacı olan müşterileri de ücretsiz para transferi hizmetinden faydalandırmak istediklerini dile getirdi.

TransferGo’nun gönderim kalitesinde herhangi bir değişiklik gerçekleşmese de gönderim hızında bazı seçenekler bulunuyor. ‘Ücretsiz’ seçeneğini seçen kullanıcıların transferleri 3 iş günü içinde gerçekleşirken, ‘Şimdi’ seçeneğini seçen premium kullanıcıların transferleri 30 dakika içinde gerçekleşiyor.

TransferGo, kurum olarak FCA (Mali Tutum Otoritesi) tarafından ve yapılan işlemler ise HMRC (Birleşik Krallık Gelir ve Gümrük İdaresi) tarafından tarafından kontrol edildiği için lisanslı ve yetkili bir ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.