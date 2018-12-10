Ücretsiz Poşet Dönemi Bitti - Fiyatlar Nasıl Olacak?

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden 'plastik alışveriş poşetlerinin paralı olması' konusu en sonunda resmiyete kavuştu.

Çevrenin Korunmasına Yönelik Kanun, bugün itibarı ile Resmi Gazete'de yayınlandı. 1 Ocak'tan başlamak üzere kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlı uygulama başlıyor.

Resmi Gazete'de yayınlanan kanuna göre poşetlerin 25 kuruştan az bir ücretle satılması ve ücretsiz verilmesi yasak. Bakanlıkça oluşturulacak komisyon, önümüzdeki günlerde poşetlerin fiyatını belirleyecek ve fiyatlar her yeni yılda güncellenecek.

Plastik poşetlerin ücretsiz olarak verilmesi durumunda, satan mekanın depo alanı hariç olmak üzere her bir metrekaresi için 10 TL idari para cezası verilecek. Geçtiğimiz aylardan beri Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, poşetlere dair düzenlemenin tarihi geri çekileceği yönündeki haberler böylece resmiyete kavuşmuş oldu. 2019 yılından itibaren ücretsiz plastik poşet devri resmen kapandı.