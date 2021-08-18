Üçüncü Doz BioNTech Aşısının Etkisi Açıklandı

İsrail merkezli bir sağlık kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre, üçüncü doz BioNTech aşısı 60 yaş ve üzerinde enfeksiyona karşı yüzde 86 koruma sağlıyor. Söz konusu araştırmayı yürüten ekibin lideri Dr. Anat Ekka Zohar, salgını kontrol altına almak için üçüncü doz aşının önemli olduğunu belirtiyor.

Pandemi tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken yasakların bir nebze de olsa kalkmasına vesile olan aşılar şu zamanlarda tartışma konusu haline gelmiş durumda. Ülkemizde büyük oranda tercih edilen BioNTech aşısı, bu denli tercih edildiği için tartışmaların da ana odağı oluyor.

BioNTech aşısı, bugün Türkiye'de üçüncü doz olarak alınabiliyor. Peki bu 3. doz uygulamasının etkinlik oranı ne durumda? Yeni yapılan bir araştırmaya göre üçüncü doz, uygulandıktan en az bir hafta sonra yaşlılarda hastalığa karşı yüzde 86 oranında koruma gösterdi.

149 bin kişinin sadece 37’si pozitif çıktı:

Söz konusu araştırma, İsrail’in önde gelen 4 sağlık kuruluşundan birisi olan Maccabi Sağlık Hizmetleri tarafından gerçekleştirildi. İkinci dozun etkisiyle üçüncüyü karşılaştıran Maccabi, üçüncü doz aşısını olan 149.144 kişinin sadece 37’sinin yapılan testlerde pozitif çıktığını paylaştı.

Bu da oran olarak yüzde 0,02 olarak karşımıza çıkıyor. Bunu ikinci dozunu alanlarla kıyasladığımızda ise ikinci doz aşısını olan 675.630 kişinin 1064’ünün yapılan testlerde pozitif çıktığı görüldü. Burada ise oran yüzde 0,2 olarak karşımıza çıkıyor. İki grubun da aynı karakteristiklere sahip olduğunu belirten Maccabi, bu çalışmanın sonucunda üçüncü doz aşının 65 yaş ve üstünde yüzde 86 daha çok koruma sağladığını ortaya çıkardı.

Çalışma, ocak ayında yapılan ikinci doz aşının 60 yaş ve üzerindeki kişilerde, hastalığa karşı yüzde 55 koruma sağladığını da ortaya çıkardı. Çalışmanın sonucunda ekip lideri Dr. Anat Ekka Zohar, üçüncü doz aşının, salgını kontrol almada büyük rol oynayacağını söyledi.