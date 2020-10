YouTuberlar, Üçüncü Şahıs Kamerayı Gerçekte Test Etti

TGFbro isimli bir YouTube kanalı, video oyunların popüler özelliklerinden üçüncü şahıs kamerayı gerçek dünyada test etmek istedi. Bir GoPro'dan yardım alarak bu deneyi gerçekleştiren YouTuberlar, oldukça zor anlar yaşadılar. Deney, neyse ki herhangi bir kazaya yol açmadı.

Bugün piyasaya sürülen oyunların çok büyük bir bölümü, üçüncü şahıs kamera özelliğine sahipler. Bu kamera, oyundaki karakteri dışarıdan, daha geniş bir perspektifte görmenizi sağlıyor. Başta, dünyanın en çok satan ikinci oyunu Grand Theft Auto 5 olmak üzere The Last of Us Part II ve God of War gibi en popüler oyunlarda da üçüncü şahıs kamera özelliği sunuluyor. Bir YouTube kanalıysa bu kamerayı gerçek bir dünyada deneyimlemeye kalkıştı.

İngiltere'nin bilindik YouTube kanallarından bir tanesi olan TGFbro, üçüncü taraf kamerayı gerçek dünyada denemek için, bir GoPro kullandı. Bu GoPro'yu sırtlarına taktıkları bir çubukla kullanan içerik üreticiler, oldukça ilginç anlar yaşanmasını sağladılar. Olayı daha da gerçekçi hale getirebilmek için bir de kulaklık seti de kullanan YouTuberlar, bu kulaklıkları yeterince faydalanamadılar. Çünkü yaklaşık 2 saniyelik gecikme, YouTuberların anlık reaksiyon vermelerinin önüne geçmişti.

TGFbro ekibi, üçüncü şahıs kamerayla bir süre yürümeye çalıştıktan sonra, bisiklet sürmeye karar verdi. Ancak bu da tam anlamıyla başarısız oldu. Anlaşılan o ki oyunlarda sıklıkla kullandığımız üçüncü şahıs kameralar, gerçek bir dünyada o kadar da kullanışlı değildi. Çünkü TGFbro'nun her iki içerik üreticisi de üçüncü bir kişinin bakış açısından, sağlıklı bir bisiklet sürme deneyimi yaşayamadılar.

YouTuberlar, deneylerini biraz daha ileri bir boyuta taşımak için, bu kez bir otomobil kullanmaya karar verdiler. Neticede oyun oynarken, üçüncü şahıs bakış açısıyla araba kullanmak oldukça kolaydır. YouTuberlar koşulları gerçekçi hale getirebilmek için, bir aracın arkasına hayli uzun bir çubuk eklediler. Üzerinde GoPro bulunan bu çubuk, aracın çevresinin yeterince görünmesini sağlamıştı. Bu işlemden sonra aracın tüm camlarını boyalı bir örtüyle kapatan YouTuberlar, sadece telefondan gelen görüntü ile araba sürmeye çalıştılar.

YouTuberların üçüncü şahıs kamera ile otomobil sürme deneyimi, yürüyüş ve bisiklet sürmekten biraz daha iyiydi. Boş bir tarlada kontak çalıştıran TGFbro ekibi, çok da önemsenmeyecek bir kaza geçirmiş olmalarına rağmen amaçlarına ulaştılar. YouTuberlar, üçüncü şahıs kamera kullanarak araba sürmeyi başarmışlardı.

TGFbro, çektiği video ile 1 milyondan fazla izlenmeyi başardı. Üstelik izleyicilere de oldukça eğlenceli anlar yaşattılar. Ancak YouTuberların bu deneyden herhangi bir yara almadan kurtulmaları oldukça önemli. Özellikle de trafiğin aktığı bir caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan YouTuber'lar, neyse ki bir kaza yaşamadılar. Artık sizleri, kaosla dolu o video ile baş başa bırakalım.