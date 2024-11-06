Dünya üzerindeki bazı yerlere, uçakla seyahat yapamazsınız veya uçakla oradan geçemezsiniz çünkü yasak. İçeriğimizde, bu bölgeleri birlikte keşfediyoruz.

Günümüzde ulaşımın en kolay yollarından biri, uçak seyahati. Sadece yarım saat içinde şehir, birkaç saat içinde ülke değiştirebiliyoruz.

Ancak öyle istediğimiz her yere gidemiyoruz. Bazı yasaklı yerler var. İşte uçuşun yasak olduğu bölgeler…

İlkini tahmin etmesi zor değil: Kuzey Kore

Kısıtlamalarıyla bilinen Kuzey Kore, izolasyon içinde yaşıyor. Çoğu zaman direkt uçuş bulunmuyor ve Çin’in Pekin ya da Rusya’nın Vladivostok şehirlerinden aktarmalı uçuşlar yapılıyor. Kontrollerin sıkılığı da cabası.

Washington D.C. de listemizde.

11 Eylül saldırılarından sonra FBI ve İç Güvenlik, bu bölgeyi uçuşa yasaklı bölgeler arasına aldı ve yasak hâlâ devam ediyor. Bölgenin siyasi figürleri barındırması düşünüldüğünde yasağın sürmesine şaşırmamak gerek.

Disneyland’in üzerinden uçakla geçmeyi anca hayal edebiliriz.

Yine 11 Eylül saldırılarından sonra, Disneyland dahil olmak üzere pek çok turistik yer, misafir güvenliğini sağlamak amacıyla önlemleri artırdı. Bu yüzden Kaloforniya’daki Disneyland’in yaklaşık 1 kilometre yakınından hiçbir uçak geçemiyor.

Dinde önemli bir yeri olan Mekke’nin üzerinde uçuşa izin yok.

İslam inancının merkezi olan Mekke’de, özellikle Kâbe’nin üstünden hiçbir uçak geçemiyor. Eğer bir uçak burada geçerse para cezasıyla karşı karşıya kalıyor.

İngiltere’nin bir caddesinde uçuş yasağı var.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Westminster semtinde bulunan ve iki yüz yılı aşkın bir süredir İngiliz hükûmetinin en önemli iki üyesinin, Birleşik Krallık başbakanı ve hazine şansölyesinin resmî çalışma makamlarına ve konutlarına ev sahipliği yapan bir cadde Downing Street’te uçuş yasak. Önemi göz önünde bulundurulduğunda mantıklı geliyor.

Paris’te de aynı yasak geçerli.

Paris’te sadece 2000 metre irtifadan daha düşük olmayan askerî uçaklar ve sivil uçaklar uçabiliyor. Tarihî ve kültürel açıdan dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğu için şehrin yapıları bu şekildekorunmaya çalışılıyor. Bir nevi güvenlik önlemi gibi.

Savaş nedeniyle Ukrayna’ya gidiş de yok.

2022 yılında talihsiz bir şekilde başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Ukrayna hava sahası sivil uçuşlara açık değil.

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