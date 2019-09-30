Bir zamanların en popüler kripto para birimi olan Bitcoin, üretimi oldukça maliyetli olan bir kripto para. Bitcoin üretiminin bu denli pahalı olduğunu bilen araştırmacılar bu konu üzerinde çalışmalar yaptı. Bu araştırmalar sonucunda neredeyse sıfır enerji ile üretim yapmanın bir yolu bulundu.

Kanada merkezli kar amacı gütmeyen bir araştırma kurulu olan Distributed Computing Lab (DCL), son dönemde kripto para birimleri üzerinde çalışmalar yapıyor. DCL'de Bitcoin’e alternatif çözümler üretmek üzerine çalışmalar yapan bir ekibin başında yer alan Profesör Rachid Guerraoui ve ekibi, Bitcoin’e alternatif olabilecek bir sistem ortaya çıkardı. Yeni sistem, klasik modelin aksine tabiri caizse oyuncuların hepsine potansiyel bir suçlu olarak yaklaşmak yerine hepsini suçsuz olarak farz ediyor.

Nakatomo’nun modeline göre hilelerin önüne geçebilmek için bütün oyuncular, en başta potansiyel suçlu olarak görülüyordu. Yani oyuncuların önce suçsuz olduklarını karmaşık ve yüksek enerji gereksinimi olan bilgisayarlar yoluyla kanıtlamaları gerekiyordu. Bu sayede aynı parayı iki farklı yere aynı anda harcamak gibi durumların önüne geçilebiliyordu.

Guerraoui ve ekibi, Satoshi Nakatomo'nun yaklaşımını değiştiriyor:

Yeni sistemlerinde Guerraoui ve meslektaşları, tüm oyuncuların kafasında potansiyel dolandırıcılık olduğu varsayımından vazgeçiyorlar. Minimalist bir yaklaşım benimsediklerini söyleyen Guerraoui, "Oyuncuların fikir birliğine varmaya ihtiyaç duymadıklarını, sadece ortaya çıktığı zaman kötü niyetli davranışları önlemeye ihtiyaç duyduklarını farz ediyoruz. Öyleyse herkesin dürüst olduğunu varsayarız ve oyuncular yanlış bir şey yapmaya çalışan birini görürlerse o oyuncuyu hep birlikte yok sayarlar ve oyuncu oyundan uzaklaştırılmış olur" dedi.

Uzlaşma gereksiniminin ortadan kalkmasıyla "Byzantine Reliable Broadcast" adlı yeni sistem, verimli ve neredeyse sıfır enerji tüketimine sahip. Bu sistemdeki enerji tüketimi, "Kabaca e-posta alışverişine eşdeğerdir" cümleleriyle tanımlandı. Bu durum ise Bitcoin'e göre büyük bir avantaj sağlayabilir.

Kilit kelime: İletişim

Kullanıcılar kötü niyetli oyuncuların kim olduğunu bilmiyorlarsa kripto para işlemlerinin güvenli bir şekilde yapıldığından nasıl emin olabilirler? Guerraoui, "Oyuncuların birbirleriyle iletişim kurmaları gerekiyor" diyor. Kötü niyetli bir oyuncu ödeme yapmak istiyorsa bu sistem, rastgele seçilen bir örnek oyuncunun başka birine para göndermediğini doğrulayana kadar bu oyuncudan para kabul etmesine izin vermiyor. Yani temel olarak yapmanız gereken tek şey, bir kesim güvenilir oyuncuyla bilgi alışverişinde bulunmak.

Bilginin iletilmesi veya yayınlanması için temel unsur, Byzantine Reliable Broadcast'e adını veren şeydir. Teorik sonuçlar, bu yılın başlarında sistemin arkasındaki en prestijli konferanslardan biri olan 2019 ACM PODC Sempozyumu'nda yayınlandı. Fikir birliğinin alternatifine ilk ölçeklenebilir çözümün açıklamasıyla ilgili ikinci DCL makalesi, endüstri tarafından ilgi görmeye başladı ve alanın diğer üst konferanslarından biri olan DISC 2019'da "En İyi Makale" ödülünü kazanmıştı. Ödül ise ekim ayının ortalarında Budapeşte'de verilecek.

Düşük maliyet ve enerji harcamalarına ek olarak Byzantine Reliable Broadcast sistemi, işlem güvenliği dışında hiçbir şeyden ödün vermiyor. Bitcoin'den daha dar bir uygulama yelpazesine sahip olmasına rağmen bu sistem, paranın yanı sıra diğer para birimlerini de yönetebilir. Bu da Bitcoin'e karşı bir avantaj sağlayabilir.

Guerraoui, "Örneğin bisiklet paylaşım programındaki bisikletler gibi mal alışverişinde kullanılan soyut bir şifreleme parası kullanılabilir" sözleriyle sistemi açıkladı. Kendisi ve meslektaşları, yeni sistemlerini 2020 sonuna kadar indirilmesi ve kullanılması için açık kaynaklı bir kod olarak piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu araştırma, Guerraoui'nin bu yılın başlarında kazandığı ve yeni bir “fikir birliği” algoritması ile yeni bir sınıf ortaya çıkartmayı amaçlayan "ERC Proof of Concept Grant"ın bir parçası olarak yürütülüyor.