Avrupa Futbol Federasyonları Birliği ya da daha bilinen adıyla UEFA, blok zinciri temeline dayanan yeni mobil bilet uygulamasının başarılı şekilde test edildiğini açıkladı. Uygulama bu hafta oynanan Real Madrid ve Atletico Madrid karşılaşmasında kullanıldı.

Blok zinciri teknolojisi sadece yeni nesil ekonomik sistemlerde değil, hemen hemen her alanda etkisini hissettirmeye başladı. Dünya futbolunun bel kemiği olan UEFA, 15 Ağustos’ta Real Madrid - Atletico Madrid arasındaki Süper Kupa finalinde yeni uygulamasını denedi. Bu uygulama, blok zinciri temeline dayanan bir bilet kontrol sistemi olarak çalışıyor.

Futbol maçlarında bilet kontrolü için daha basit, hızlı ve güvenli yol arayışında olan UEFA, bu amacını gerçekleştirmişe benziyor. Bu sistem sayesinde biletlerdeki sahteciliğin önüne geçiliyor. iOS ve Android için kullanılabilen yeni nesil uygulama, taraftarların satın aldıkları biletleri başarılı bir şekilde teyit edebiliyor.

Peki sistem nasıl çalışıyor?

Karşılaşmanın oynanacağı stadın girişine yerleştirilen Bluetooth bağlantılı cihazlar, hızlı şekilde taraftarların biletlerini tanımlayabiliyorlar. Sistem daha önce Fransa’nın Lyon kentinde oynanan bir karşılaşmadaki taraftarların satın aldıkları biletlerin %50’si üzerinde denenmişti. Ardından Real Madrid - Atletico Madrid karşılaşması için sistem küçük güncellemelerle iyileştirildi.

UEFA, ilerleyen dönemdeki futbol karşılaşmalarında sistemi daha da geliştirerek kullanmak istediğini açıkladı.