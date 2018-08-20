UFO Raporlarında İnanılmaz Bir Düşüş Yaşanıyor

Ya uzaylılar bizden sıkıldı ya da UFO meraklıları gökyüzündeki ışıklara bir açıklama bulmayı başardılar. Kaydedilen UFO raporu sayısı 2014 yılından bu yana ciddi bir düşüş yaşıyor.

İnsanlık olarak gökyüzünde beliren ve neye ait olduğu bilinmeyen ışıklara daima meraklı olmuşuzdur. Bununla birlikte hava trafiğindeki artış ve artan drone sayısı, gökyüzünde beliren ışıklara olan merakı bir miktar azaltmış gibi görünüyor.

Amerikan Ulusal UFO Raporlama Merkezi'ne (NUFORC) göre 2014 yılından bu yana UFO raporu sayısı inanılmaz bir düşüş yaşıyor. 2014 yılında 8.670 olan UFO raporu sayısı, 2018 Haziran ayında 1.329 seviyelerinde bulunuyor.

UFO raporu sayısındaki düşüş için iki farklı neden öne sürülüyor. Bunlardan ilki, insanların gökyüzünde beliren ışıklara olan ilgisinin drone’lar ve uçaklar nedeni ile azalmış olması. İkinci neden ise NUFORC web sitesinin kullanıcı dostu olmaması.

UFO’ların artık bir mizah malzemesi haline gelmesi ve hatta zaman zaman viral reklamlarda kullanılması, insanların UFO’lara olan merakını baltalamış gibi görünüyor. Ayrıca hemen her köşede satılan drone’lar, gökyüzündeki ışıkların tüm gizemini ortadan kaldırıyor.