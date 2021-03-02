Uğur Şahin, Aşı Çalışmaları Hakkında Konuştu

Koronavirüs salgınında gelinen son noktada en büyük gündem maddesi aşılama çalışmaları ve yeni koronavirüs mutasyonları olmuş durumda. BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin de bu konulara dair yeni açıklamalarda bulundu ve en büyük endişenin mutasyona uğramış virüsler olduğunu ifade etti.

Yaklaşık bir hafta sonra, 11 Mart tarihinde ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespitinin üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak. Bu bir yılda Türkiye'de 2 milyon 723 bin 316, dünya genelinde ise 114 milyondan fazla koronavirüs vakası tespit edildi, 2,5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti.

Tüm bu korkutucu tablonun gölgesinde her şeye rağmen sonbahara güzel haberlerle girdik ve tüm dünyada aşı çalışmaları hız kazandı, geliştirilen aşılar bir bir duyurulmaya başlandı. Tam da biz aşı haberlerinin sevincini yaşarken ikinci dalga ve ardından da mutasyona uğramış koronavirüs ile dünya genelinde yeniden bir kötüye gidiş başladı. Haliyle artık en çok konuşulan konular da bunlar oldu; aşılama çalışmaları ve mutasyona uğramış virüsler.

Prof. Dr. Uğur Şahin'e göre en büyük endişe mutasyona uğramış virüs:

BioNTech'in kurucularından ve koronavirüs aşı müjdesini dünya ile paylaşan ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Uğur Şahin de CNN International kanalında gerçekleştirdiği son açıklamada hem aşılama çalışmalarına değindi hem de salgının gidişatına dair yorumlarda bulundu.

Kendisine yöneltilen "Sizce tek doz stratejisi ile en kısa sürede herkesi aşılamak ne kadar mümkün? Ya da en azından birinci doz ile ikinci doz arasındaki süreyi esnetmek? Bu mümkün mü?" sorusunu "Eh işte... Öncelikle aşılama kampanyalarının en hızlı şekilde ilerlemesi çok önemli ve bunun için ilk strateji, ikinci doz için aşı saklamamak olmalı. Dolabımızda aşı kalmamalı, bütün aşıların kullanıldığından emin olmalıyız" sözleriyle yanıtlayan Şahin, çocuklarda aşı çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

12 - 15 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde aşılama çalışmaları yapıldığını ifade eden Uğur Şahin, bu çalışmaların okulların açılması noktasında önemli olduğunu vurguladı ve "Şimdi 5-11 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde denemelere başlayacağız ve yine bu yıl 5 yaş altı çocuklarda denemeler yapacağız. Bu çok önemli. Okulların açılmasını da destekleyecek" ifadelerini kullandı.

Mutasyon virüsler ile ilgili de konuşan Şahin, daha hızlı yayılma potansiyeli olan mutasyonların endişe verici olduğunu belirterek "İlk endişemiz, İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızla yayılan yeni tür gibi virüsün mutasyona uğraması. Bu gerçek bir endişe" şeklinde konuştu.