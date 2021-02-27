Uğur Şahin, Normalleşmenin Başlayacağı Tarihi Açıkladı

BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, normal hayata ne zaman döneceğimize dair önemli bir açıklama yaptı. Uğur Şahin, mayıs sonu ve haziran başı gibi normal hayata dönebileceğimizi ifade etti.

Neredeyse bir yılı aşkın süredir dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden koronavirüs, artık kafalarda "Ne zaman normale döneceğiz?" sorusunu uyandırdı. Uzun süredir uygulanan yasaklamalar ve kısıtlamaların ne zaman ortadan kalkacağına dair bugün BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin'den açıklama geldi.

Der Spiegel dergisine ve Bild gazetesine konuşan Uğur Şahin, aşılamayla birlikte vaka sayılarında önemli ve kalıcı düşüşün mayıs ayı sonu ve haziran ayı başında gerçekleşeceğini belirtti. Şahin, önemli kriterin o döneme kadar yeterli sayıda insanın aşınlanmış olup olmadığını ifade ederek COVID-19'un o dönemden sonra hiç bulaşmayacağı ve tamamen biteceği anlamına gelmediğinin altını çizdi.

Virüs tamamen ortadan kalkmayacak:

Mayıs ayı sonu ve haziran ayı başında vaka sayısındaki düşüş, Uğur Şahin'in sözlerine göre yalnızca normal bir yaşama tekrar dönebilmemizi sağlayacak. Fakat Uğur Şahin, mutasyonların vaka ve can kaybı sayılarını hızla artırdığını söyleyerek bu durumdan endişelendiğini, COVID 19'un aşıyla sürü bağışıklığı sağlanmadan yeni bir ivme kazanacağını ifade etti.

Kendi geliştirdikleri aşının tüm mutasyonlara karşı etkili olduğunu söyleyen Uğur Şahin, aşının bu kadar etkili olmasını beklemediğini de sözlerine ekledi. Bunun ardından mutasyonlara karşı her iki yılda bir aşıyı tekrar etmenin gerekeceğini belirterek grip aşısındaki durumun COVID-19 için de geçerli olacağını söyledi.

COVID-19'un tamamen biteceği tarihe ilişkinse geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nden bir açıklama gelmişti. DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, 2022'nin başlarında salgının sona ereceğini ifade etti. Fakat Kluge, Şahin gibi virüsün hayatımızdan tamamen çıkmayacağının da altını çizdi.