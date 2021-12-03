Uğur Şahin: Yeni Bir Koronavirüs Aşısına İhtiyaç Olacak

mRNA tabanlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ile Özlem Türeci, koronavirüs gündemiyle ilgili konuştular. Yapılan açıklamalarda, bir kez daha aşı ve yüksek bağışıklık vurgusu yapıldı.

Geliştirdikleri mRNA tabanlı koronavirüs aşısı ile tüm dünyaya umut olan BioNTech isimli şirketin kurucusu Prof. Uğur Şahin, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Reuters muhabirleri ile video konferans gerçekleştiren Uğur Şahin, yeni bir koronavirüs aşısına er ya da geç ihtiyaç duyulacağını ancak burada önemli olan hususun zaman olduğunu belirtti.

Prof. Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının etkili ,olmaya da devam edeceğini ifade etti. Omicron isimli varyant için de konuşan Şahin, böyle bir mutasyonu kendisinin de beklediğini ancak yeni mutasyonun biraz erken geldiğini söylüyor. Yine de sorun yaşanmayacağının altını çizen bilim insanı, aşıyı artık daha hızlı bir şekilde adapte edebileceklerini belirtti.

"Aşı patentleri kaldırılabilir"

Reuters muhabirlerinin patent ile ilgili sorularını da yanıtlayan profesör, aşı patentlerinin herkese açık olmasına karşı olmadığını ancak bu noktada bazı hususlar olduğunu ifade ediyor. Uğur Şahin'e göre aşı üretimi yapılacak kişiler eğitilir ve patent sahiplerinin denetleme imkanı olursa, patentin herkese açılmasında herhangi bir mahsur yok. Verdiği röportajda aşı sıklığı ile ilgili de konuşan Şahin, koronavirüs aşısının grip aşısı gibi her yıl vurulabileceği ihtimalini bir kez daha hatırlattı.

Dr. Özlem Türeci de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mutasyonun olağan, bundan korunmanın ise yalnızca yüksek bağışıklık sayesinde olacağını ifade eden Özlem Türeci'ye göre mutasyonlardan korunmak için, aşılama oranlarının yükseltilmesi gerekiyor. Öte yandan; mRNA teknolojisinin yalnızca koronavirüse özel olarak kullanılmadığını hatırlatan Türeci, potansiyel kanser hücrelerinde de bu teknolojinin kullanıldığını belirtti.