Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, resmi Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkiye ile Bayrak TB2 İHA'lar konusunda anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

Resmi Facebook hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) konusunda anlaşmaya varıldığını dile getirdi.

Poroşenko, yaptığı paylaşımda “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı” dedi.

Pyotr Poroşenko açıklamasında, İHA’ların yüksek teknolojik özellikle olmasının yanı sıra güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern füzelerle donatılabiliyor ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın tarafları Ukrayna devlet kuruluşu Ukrbronprom bünyesindeki Ukrspetsproekt ve Bayraktar makine şirketi oldu. Poroşenko, Ukrayna ordusunu NATO seviyesi çerçevesindeki silahlara donatacaklarını dile getirirken, anlaşmanın iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme hedefinin de bir parçası olduğunu ifade etti. Rus basını, Ukrayna’nın 12 adet Bayraktar TB2 alacağını ifade etti.