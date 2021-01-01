Ukraynalı yönetmen Valentyn Vasyanovych'in yönettiği distopik bir savaş sonrası filmi olan Atlantis, Ukrayna'yı Oscar ödüllerinde temsil edecek. Yaratılan başarılı atmosfer ve etkileyici görselleriyle dikkat çeken Atlantis, distopik evrenlerde geçen karanlık hikayelerden hoşlanan izleyiciler için izlenesi bir seçenek.

2020'de pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz sinema sektörü oldu. Kapanan salonlar, 2020'de vizyona girmesi beklenen pek çok filmin çareyi online platformlarda bulmaya çalışmasına sebep oldu, sinema salonlarında izleyicisi ile buluşturulmak istenen onlarca yapımın da gişe tarihi ertelendi.

2021'de de bu etkilerin bir süre daha devam etmesi bekleniyor ve hatta Oscar ödül töreni de pandemi dolayısıyla Nisan ayına ertelendi. 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Oscar ödül töreninde adaylığı bulunan ve iddialı bir yapım olarak karşımıza çıkan filmlerden biri de Ukraynalı yönetmen Valentyn Vasyanovych'in yönettiği Atlantis.

Karanlık bir atmosfer, distopik bir gelecek senaryosu:

Atlantis, 2025 yılından Ukrayna manzaraları sunan ve özellikle etkileyici görsel anlatımıyla iz bırakan yapımlardan biri. Ukrayna - Rusya arasında devam eden savaşın etkilerini gözler önüne seren yapımda, bu yıkıcı etkiler savaş sonrası travması yaşayan asker Sergey ile bölgede gönüllü hizmet veren Katya’nın ilişkisi üzerinden başarılı bir şekilde anlatılıyor.

Anlattığı hikayenin ve çizdiği bu yakın gelecek portresinin etkileyiciliği dışında Atlantis en çok da kusursuz renkleri ve yaratılan atmosferin izleyiciyi anında ele geçiren kurgusu ile dikkat çekiyor. Pek çok festivalden adaylıklarla ve ödüllerle dönen bu yapımın Oscar heykelini kucaklayıp kucaklamayacağı bilinmez ancak eğer savaş sonrası insan psikolojisine ve yakın geleceğimize dair insan manzaralarına ilgiliyseniz, bu filmi izlenecekler listenize ekleyebilirsiniz.