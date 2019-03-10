Arkadaşlar arasında sürekli "Beni ne kadar iyi tanıyorsun?" denerek paylaşılan testler meğer hiç de masum değilmiş.

Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini test uygulamaları ile çalarak bu verileri reklam amaçlı kuruluşlara satan veyahut kendileri kullanan iki kişi, sosyal medya ve Silikon Vadisi devi tarafından dava edildi. Yıllar süren kişisel veri hırsızlığının arka planı da bu sayede ortaya çıktı.

2017 ve 2018 yılları arasında Gleb Sluchevsky ve Andrey Gorbachov isimli iki kişi, yaklaşık 63.000 Facebook kullanıcısını; burçlar, karakter ve popülerlik ve benzeri birçok test içeren zararlı tarayıcı eklentileri kurmaya teşvik ettiler. Aynı zamanda 4 adet -FQuiz ve Supertest gibi- internet sitesine sahip olan kişiler, oluşturdukları testlerde kişisel sorular sorarak kullanıcıların verilerini çalıyorlardı.

Facebook hesabıyla bağlan seçeneği bulunan test uygulamaları sadece kısıtlı miktar veriye erişeceğini söylüyor. Bunun ardından kullanıcının bir internet tarayıcısı eklentisi indirmesini isteyen uygulama, kullanıcının Facebook hesabındaki bütün verilere erişim sağlıyor. Geçen yıl içerisinde bu kişilerin 81.000'i aşkın kullanıcının mesajlarını sattıkları belirtiliyor.

Toplamda 120 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin söz konusu iki kişi tarafından çalındığı aktarılırken, Facebook ise bu kişilerin özel mesajları satmaları sebebiyle itibarının fazlasıyla zedelendiğini söylüyor. Sistemdeki açığı bulmak için 75.000 dolar harcama yapan sosyal medya devi Facebook, ne var ki, testlere giriş yapmanın kullanıcıların isteğiyle gerçekleştiğini ve bir sorumluluk kabul etmeyeceğini de aktarıyor.