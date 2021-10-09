Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Hedefimiz Havada Sıfır Karbon

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ‘12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’, yerli ulaşım ve haberleşme teknolojilerinin çevre dostu hale getirilmesine dair açıklamalara sahne oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havacılıkta 0 karbon salınımına ulaşmanın hedeflerden biri olduğunu ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ‘12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda ulaşım ve haberleşmeye dair olanaklar ele alındı, bu olanakların kesiştiği bir yol haritası çizildi. Etkinlikte en çok öne çıkarılan konulardan biri ise kullanılabilecek ‘çevreci teknolojiler’ oldu.

55 ülkeden katılım gerçekleştirilen şurada geleceğin haberleşme ve ulaşım araçlarından bahsedildi. Vurgulanan nokta ise bu araç ve sistemlerin “hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği” oldu.

Havacılıkta hedef 0 karbon

55 ülkeden 13 bakan, 105 firma ve izleyiciyle birlikte toplamda 20 bin kişinin katılım gösterdiği 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası; ana oturumda 46, sektör toplantılarında 15, Transporttech Salonu'nda ise 12 konuşmacının desteğiyle gerçekleşti. Bu konuşmacılardan biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini duyurdu.

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde Paris İklim Anlaşması'nı kabul ettiğini hatırlatan bakan, ön planda olacak yatırımların yerli ve milli olmanın yanında çevre dostu da olacağını belirtti. Karaismailoğlu’nun konu hakkındaki açıklamaları şu şekilde oldu: Yeşil liman sertifikası gündemimizde yer alıyor. Havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedefliyoruz. Kara yollarında da karbon salınımını azaltmak da önceliklerimiz arasında.

COVID-19 pandemisiyle birlikte dünyada farklı sektörlerin salgından nasıl etkilendiğini incelediklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, ulaşım stratejilerinin ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarının etkinlikte boylu boyunca tartışıldığını ifade etti.