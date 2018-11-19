Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 5G hizmetinin 2020 yılında kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük heyecanla beklenen 5G teknolojisi ve sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak Cahit Turhan'dan önemli açıklamalar geldi. Turhan, 17 farklı firmanın yabancı hiçbir ürüne gerek kalmayacak şekilde güçlerini birleştirdiğini belirterek, "TÜBİTAK'ın da desteği ile teminen imzalar atıldı." diye konuştu.

Konuyla İlgili Bakan Turhan'ın Açıklamaları

"Sistem Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından da desteklenmekte. Bunlarla ilgili 5G Vadimiz'de yeni nesil haberleşme teknolojileriyle birlikte ODTÜ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun beraber yürüttüğü birtakım işletim firmalarınca desteklenen bir ortamda çalışmalar sürdürülüyor."

5G'yi kullanan ilk ülke olabilmek için yapılan planlamanın devam ettiğini belirten Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyadaki ülkeler 5G'ye 2022'de geçmeyi planlıyor. Bizimle birlikte Güney Kore de bu konuda çalışmaları hızlı yürütüyor. Biz 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz. 5G dediğimiz zaman, daha hızlı, yüksek kapasiteli hızda internet ve iletişim hizmeti ve daha çok sektöre hizmet verme imkanını gündeme getiriyor. Bunları yaptığımızda bu teknolojiyi ilk defa kullanan ülke konumuna gelmiş olacağız."