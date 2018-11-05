Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, adil kullanım kotasının 2019 yılında kaldırılacağını açıklayarak on milyonlarca internet kullanıcısını sevindirdi.

İnternet kullanıcıları tarafından geleceği merakla beklenen adil kullanım kotası hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’dan sevindiren açıklama geldi. ‘’2019 yılında kaldırılacak’’ diyen Turhan, milyonlarca internet kullanıcısının gönlüne su serpmiş oldu.

Peki Adil Kullanım Kotası yani AKK nedir?

Adil kullanım kotası, teoride ‘bazı’ internet kullanıcılarının aşırı internet kullanımları ile sabit geniş bant ağını çok fazla işgal etmesini ve böylece diğer kullanıcıların internet kalitesini düşürmesini engelleyen bir uygulamadır.

İnternet kullanıcılarının adil kullanım kotası ile ilgili verdiği savaş ise günümüz adil kullanım kotalarının, internet ihtiyacını karşılamayacak kadar düşük seviyelerde olması. Bu nedenle standart bir kullanıcı bile adil kullanım kotasını aşmadan bir ay geçiremiyor.

Adil kullanım kotasını aşan kullanıcılar internet kullanmaya devam edebiliyor. Ancak 100Mbps internet hızına sahip bir kullanıcı, adil kullanım kotasını aşması halinde bir sonraki aya kadar interneti yalnızca 24Mbps hızla kullanabiliyor.