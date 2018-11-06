Uzun süredir erişime kapalı olan Wikipedia konusunda açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan geldi.

Wikipedia, ülkemizde Nisan 2017'de yasaklanmıştı. O günden bu yana erişime açılmayan siteye erişim kısıtının sebebi, Türkiye'nin terörist örgütlerle aynı zeminde gösterilmesi olmuştu. Özellikle Suriye İç Savaşı'nda Yabancı Müdahalesi ve Devlet Destekli Terörizm başlıklı makalelerde yer alan ifadeler büyük tepki çekmişti.

Wikipedia daha önce söz konusu maddelerin kaldırıldığını söylemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Turhan, Wikipedia'ya 5651 Numaralı Kanunun 8A maddesi kapsamında uyarı maili gönderildiğini, buna rağmen içerikler kaldırılmadığı için siteye idari tedbir uygulandığını söyledi.

Kararın 29 Nisan 2017'de Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiğini ve itirazın da 5 Mayıs 2017'de reddedildiğini hatırlatan Bakan, Wikipedia ile görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.