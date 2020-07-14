Ulaştırma Bakanı: Scooter'lara Düzenleme Geliyor

Scooter kullanımındaki artışı memnuniyetle karşıladıklarını ve yakından takip ettiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, işin içinde yolcu taşımacılığı ve trafiğe çıkma girdiğinde bir düzenlemenin şart olduğunu belirtti.

Bir köprü açılışı sırasında basının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, scooter’lar konusunda yeni alternatif modellerler üzerinde çalıştıklarını ifade etti. “‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor.” diyen Bakan Karaismailoğlu, söz konusu araçlar trafiğe çıktığından bir düzenlemenin şart olduğunu belirtti.

“Son dönemde scooter kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek.” sözleriyle bir düzenlemenin yolda olduğunu dile getiren Bakan, “Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var.” diyerek düzenlemenin bir zorunluluk olduğunu belirtti.

"Bisiklet kullanımının artması büyük şehirler için faydalı"

Hem scooter’lara hem de bisikletlere ilginin artmasının kendilerini memnun ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, bisiklet kullanımının yaygınlaşması için teşviklerin devam edeceğini, bisiklet kullanımının özellikle büyük şehirler için faydalı olduğunu belirtti. Taksilerle ilgili de kısaca bir görüş belirten Bakan, asıl sorunun kalite olduğunu ve çalışmaların bu yönde odaklanması gerektiğini belirtti.