Ulaştırma Bakanı: Site Kapatmada Birinci Sebep Müstehcenlik

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yanıtlanması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, önemli verilere değindi.

Ülkemizde erişim engeli olan bazı sitelerin kaldırılıp kaldırılmayacağı, Ocak 2017-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Türkiye’de hangi gerekçelerle toplam kaç kez YouTube, Twitter ve Periscope gibi web siteleri ve platformlara yayın ve erişim yasağı getirildiği gibi bazı sorulara cevap alınması için verilen soru önergesine, Bakan Truhan'dan yanıt geldi.

Periscope ve benzeri platformların, süper lig maçlarının izinsiz olarak yayınlanması nedeniyle engellendiğini ve bunun 17 Temmuz 2018 tarihli tedbir kararına dayandırıldığını belirtti.

Turhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Spor Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı süreler ile sınırlı olmak üzere Periscope uygulama adreslerine ihtiyati tedbir yolu ile erişimin engellenmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar gereğince, Spor Toto Süper Lig futbol müsabakalarının oynandığı süreler ile sınırlı olarak Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin bildirimi üzerine erişim sağlayıcılar tarafından engelleme tedbiri gerçekleştirilmektedir. Erişim engelinin kaldırılması yine adli merciler tarafından gerçekleştirilebilecektir.”

Bakan Turhan, yasaklanan sitelerin isminin açıklanmasının doğru olmayacağını, bunun özellikle çocuk istismarı içeren sitelerin deşifre yol açabileceğine değindi. Bununla birlikte, engellenen sitelerin türlere göre oranının BTK'nın sitesinde şeffaflıkla açıklandığını belirtti.

İşte Türkiye'de Yasaklanan Sitelerin Türleri