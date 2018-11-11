Ulaştırma ve Altyapı Bakanından Wikipedia Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in, Wikipedia’nın yeniden erişime açılması konusunda verdiği soru önergesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan yanıtladı ve “Yapılan son kontroller neticesinde, erişim engellenmesine dayanak oluşturan içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür” dedi.

29 Nisan 2017'de Wikipedia'nın erişime engellenmesi, birçok tartışmayı da peşinde getirmişti. Bu konudaki tartışmalar ise bitmiş değil. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in 'Wikipedia'nın yeniden erişime açılması' konusunda verdiği soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia’nın, Türkiye'nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftira içeriklerinin kaldırması konusunda uyarıldığını belirtti.

Bakan, Wikipedia'nın hâlâ erişime açılmamasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ancak bu konuda bir adım atılmaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır. Wikipedia'ya bildirilen ve erişimin engellenmesine dayanak oluşturan yasadışı içerikler, periyodik olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Yapılan son kontrollerde, ülkemizi terörü destekleyen ülkeler arasında gösteren hakimlik kararına konu içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca süreç titizlikle takip edilmekle birlikte erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili nihai takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir.”

Wikipedi'nin 19 aydır erişime engelli olduğunun ve bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten CHP’li Adıgüzel ise “Reklamsız ve kar amacı gütmeyen bir internet kütüphanesi olan Wikipedia'daki 40 milyon civarındaki içeriğe erişim sağlanamaması, vatandaşların haber alma ve bilgi edinme haklarına açık bir müdahaledir” dedi.

Adıgüzel ayrıca "Wikipedia geçtiğimiz Ocak ayında bir açıklama yapmış ve ilgili makale içeriklerinde değişikliğe gidildiğini belirtmiştir. Soru önergesine verilen cevapta, yapılan değişikliklerden tatmin olunmadığı anlaşılmaktadır. Bakanlığın vatandaşların bilgi edinme ve haber alma haklarına müdahalesi ne yazık ki kurumlarda bulunan kişilerin kişisel kararlarına kalmış durumdadır. 1.5 yılı aşkın zamandır devam eden topyekun bir erişim engelleme kararını, ilgili tarafın içerikleri düzeltme yönündeki iyiniyetli çabalarını görmezden gelerek devam ettirmek, ölçülü ve orantılı değildir." dedi.