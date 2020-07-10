2023’te 6 Uyduluk Filoyla Uzayda Var Olmayı Hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet’in 100. yılı olan 2023’te uzayda 6 uyduyla var olmayı hedeflediklerini söyledi. Bu uydulardan 3’ü aktif olarak hizmet verirken, diğer 3’ünün ilerleyen dönemde fırlatılması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TÜRKSAT 1C’nin fırlatışının yıl döneminde Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. TÜRKSAT uydularının ilk olarak 1B ile başladığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, çeyrek asrı aşkın süredir uzayda haberleşme uyduları var olan Türkiye’nin 2023’e kadar 5. ve 6. nesil haberleşme uydularının da fırlatılacağını söyledi.

TÜRKSAT’ın ilk haberleşme uydusunun 1994’te fırlatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, “Haberleşme uydusu serüvenimizde şimdiye kadar 6 farklı uydu ile hizmetler verdik. Yaklaşık 15'er yıl hizmet veren ilk nesil uydularımız TÜRKSAT 1B, TÜRKSAT 1C ve TÜRKSAT 2A operasyonel ömürlerini tamamladı. Aktif olan uydularımızdan Türksat 3A ve Türksat 4A 42° Doğu, Türksat 4B ise 50° Doğu yörüngelerimizde hizmet vermeye devam etmektedir. Bu uydularımızla yurt içinde ve yurt dışında uydu haberleşme faaliyetleri kesintisiz olarak icra edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKSAT 5A bu sene fırlatılacak

TÜRKSAT ailesinin en yeni temsilcisi olacak TÜRKSAT 5A’nın 2020’nin son çeyreğinde, TÜRKSAT 5B’nin 2021’in ilk çeyreğinde, ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın ise 2022 yılında uzaya gönderilmesini planladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, “Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına sayılı günler kala Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendimize koyduğumuz hedeflerden birisi de 2023 yılında 6 uyduluk bir filo ile uzayda var olabilmektir" dedi.

Bakan Karaismailoğlu’nun açıklamasına göre şu anda uzayda Türkiye için haberleşme alanında hizmet veren 3 uydu bulunuyor. 2023’e kadarsa 3 yeni TÜRKSAT uydusunun daha uzayda yörüngeye girmesi bekleniyor.