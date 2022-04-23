Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mühendislik İhracı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars'ta gençlerle buluştu. Sahur toplantısında yaptığı açıklama ise kafa karışıklıklarına sebep oldu.

Ülkemizdeki okur yazar seviyesi her geçen gün artmaya devam ederken, alanında kendini geliştirmiş çok sayıda kişinin de farklı ülkelere göç etme oranında da büyük bir artış söz konusu. Son yıllarda beyin göçünün artışıyla birlikte de Türkiye en çok beyin göçü veren ülkelerden biri haline geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ülkemizdeki çok sayıda mühendisin yaptığı başarılı çalışmalara değinerek, mühendislik çalışmalarını dış ülkelere ihraç ettiğimizi belirtti. Kars Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle buluşan Karaismailoğlu “Mühendislik ihraç eden ülke haline geldik” açıklamasıyla sosyal medyada kafa karışıklığına sebep oldu ve bir anda gündeme oturdu.

“Bu, yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu”

Kars Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle sahura katılan ve sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, nitelikli Türk mühendislerin, başarılı işlere imza attığını örnekleriyle açıkladı ve mühendislik konusunda Türkiye’nin diğer ülkelere örnek olduğunu söyledi. Bunu da “Bugün teknoloji açısından, mühendislik ihraç eden ülke haline geldik. Bu yaptığımız işlerde kazandığımız bilgi, beceri ve tecrübe sayesinde oldu” sözleriyle dile getirdi.

Bununla birlikte Karaismailoğlu, Türkiye’nin 2002 yılı öncesine kadar ulaştırma sektöründe büyük sıkıntıları olduğunu ancak yapılan çalışmalarla birlikte bu sorunun günümüzde oldukça azaltıldığını aktardı. Bakan, aynı zamanda yapılan projelerin ve Türk mühendislerimizin önemine vurgu yaparak “Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıptayla baktığı en büyük asma köprüsünü yaptık. Yani 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en büyük asma köprüsü, 318 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek çelik kule ayaklarına sahip bir köprüyü tamamen Türk mühendisleriyle yapıyorsunuz” açıklamasında bulundu. Ancak bu açıklamalar sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı. Bazı kullanıcılar açıklamayı ‘mühendis ihracı’ olarak algıladı ve bu durumun beyin göçü olduğunu savundu, bazı kullanıcılar ise bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklaması: