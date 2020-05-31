Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, GSM Operatörleriyle Görüştü

Ülkemizdeki GSM operatörleriyle görüşen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, telekomünikasyon alanının gelişim sürecini değerlendirdi. Bakan, koronavirüs sürecinde internet kullanımının da arttığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’deki GSM operatörleriyle görüştü. Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un genel müdürleriyle görüşen Karaismailoğlu, yeni dönemde telekomünikasyon alanındaki imkân, ihtiyaç ve gelişim süreçlerini değerlendirdi.

Dünya genelinde 6 milyondan fazla kişiye bulaşan ve yaklaşık 370 bin kişinin ölümüne sebep koronavirüs sebebiyle internet ihtiyacının arttığını söyleyen Karaismailoğlu, “7’den 77'ye halkımız interneti kullandı. Çocuklar internet vasıtasıyla eğitimlerine devam etti. Evden çalışma sisteminde çalışanlar online olarak işlerini yaptılar. 65 yaş üzerindeki büyüklerimiz de Türkiye'nin gündemini internet aracılığıyla takip ettiler” dedi.

Türkiye’de bilgi ve iletişim sektörü büyüme gösterdi

Geçtiğimiz sene ülkemizdeki bilgi ve iletişim sektörünün %13’lük bir büyüme kat ettiğini söyleyen Karaismailoğlu, bu dönemde de ülkemizin bilişim, iletişim ve dijital sistemlerinin oldukça yoğun ve aktif bir şekilde kullanılarak test edildiğini ifade etti.

Mobil abone sayısında 83 milyon, genişbant abone sayısında ise 77 milyonun aşıldığını söyleyen Karaismailoğlu, Türkiye’deki abone sayıları ve altyapı genişlikleriyle ilgili şunları söyledi:

“Mobil genişbant abone yoğunluğumuz, 2019'da yüzde 75'e çıkarken 2020'de de yüzde 80'e yükseldi. 2023'de ise yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Fiber hat uzunluğumuz 371 bin kilometreyi aştı. Bunun 63 milyonu mobil genişbant abonesi. Makinalar arası iletişim abone sayımız ise 5,7 milyona ulaştı”

Bakan Karaismailoğlu ile görüşen GSM operatörleri temsilcileri de COVID-19 salgını sürecinde kapasite kullanım oranlarının önemli ölçüde arttığını ifade etti. Ayrıca temsilcilerle ülkemizdeki bilgi ve iletişim sektörünün yeni dönemdeki strateji ve planları da ele alındı.